Nicola Porcella admite que pensó en hablar para que lo dejen volver a EEG: Los extrañaba

Nicola Porcella reconoció que sí consideró la posibilidad de volver a ingresar a EEG, reality show del que fue separado en 2019 tras salir a la luz un video donde aparece agrediendo verbalmente a Angie Arizaga. El excapitán de Guerreros México habló de ello al responder a una pregunta realizada por un seguidor a través de sus historias de Instagram el 26 de diciembre.

“Hace poco, estar lejos me hizo extrañar todo acá y pensé en algún momento hablar con los que tenía diferencias por cosas que me parecieron injustas en su momento y darnos una oportunidad más”, explicó.

Su salida de Esto es guerra fue confirmada por la productora del programa, Mariana Ramírez del Villar, quien señaló que al ser un espacio de entretenimiento familiar las personas que participen en él deberían contar con una conducta intachable.

PUEDES VER: Nicola Porcella se reencontró con su hijo tras regresar a Perú al cancelarse Guerreros México

Nicola Porcella asegura que no valía la pena volver a EEG

En la segunda parte de su respuesta, el chico reality aseguró que desistió de la idea de regresar al espacio de América TV y que por ello buscó expandir sus horizontes.

“Me di cuenta de que no valía la pena volver al mismo lugar, sino buscar crecer y entender que por algo pasa todo, así que ya se cerró eso y me regreso a México a buscar lograr mis sueños”, expresó.

PUEDES VER: Nicola Porcella tomó radical decisión tras la cancelación de Guerreros México

Nicola Porcella no descarta la idea de participar en otros realities

Siguiendo con la dinámica de responder a las preguntas de sus seguidores, Nicola Porcella, de 33 años, se mostró interesado en poder participar en los realities de competencia Exatlón USA, Survivor México y Reto 4 elementos.

No obstante, también consideró otros formatos, como El poder del amor, producido en Turquía, que acaba de concluir su primera temporada para Latinoamérica y en el que participaron con gran éxito Shirley Arica y Austin Palao.

“Todos me escriben sobre este reality. Nunca me han escrito de ahí ni nada por si acaso. ¿De verdad creen que me iría bien en El poder del amor?”, preguntó.

Finalmente, Nicola Porcella calificó como “un sueño” la posibilidad de ingresar al programa Me caigo de risa, donde grandes celebridades ponen a prueba sus dotes interpretativas, y por el que han pasado artistas como Michelle Rodríguez, Regina Blandón, Jessica Segura y Mauricio Garza, entre otros.