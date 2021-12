Año Nuevo 2022: las mejores canciones de reguetón para escuchar en esta festividad

El reguetón ha demostrado ser el género preferido de los jóvenes (y no tan jóvenes) en las últimas dos décadas. Se viene Año Nuevo, y uno no quiere dejar a sus artistas preferidos, como Rauw Alejandro (cuyo concierto en Lima agotó entradas), Bad Bunny, Anuel AA, Karol G, C Tangana, Maluma, Natti Natasha (quien hace poco tuvo una anéctoda que marco su vida), entre muchos otros, que ya son ídolos en el género. Pero el reguetón también tiene otros divos clásicos, como lo son Daddy Yankee, Tito el Bambino, Héctor el Father, Don Omar, Wisin y Yandel, Residente, entre varios otros.

Las fiestas navideñas se celebraron con la familia y en la intimidad del hogar; no obstante, Año Nuevo es una celebración más propicia para reencontrarse con los amigos. En estos tiempos en los que aún existe la pandemia de la COVID-19, las reuniones de amigos y familia por las fiestas de fin de año deben tener un aforo muy limitado; sin embargo, los viajes y los encuentros se han multiplicado en los últimos días, por lo que será prácticamente inevitable celebrar esta festividad, que sirve para renovar esperanzas pero también para cantar, bailar, jugar y ‘moverse duro’.

Es por ello que en la presente nota te dejamos una pequeña lista de las mejores canciones de reguetón que han salido este 2021, y que no pueden faltar en tu playlist de Año Nuevo, pero tampoco en cualquier ocasión y fecha del año que viene.

Sejodiotó (Karol G)

Yonaguni (Bad Bunny)

Todo de ti (Rauw Alejandro)

Yate (C Tangana)

Ley seca (Anuel AA)

Sobrio (Maluma)

Ram pam pam (Natti Natasha)

Una perra sorprendente (Naty Peluso)

Ateo (C Tangana feat. Naty Peluso)