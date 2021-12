Andrea San Martín: madre de Juan Víctor Sánchez dedicó triste mensaje a su nieta

No le perdona nada. La madre de Juan Víctor Sánchez, Alicia Díaz, continúa mostrando su incomodidad con la madre de su nieta, Andrea San Martín, por no permitirle a la menor pasar fiestas navideñas con el ex tripulante de cabina a pesar de que le correspondía por el orden de sus visitas y el antiguo acuerdo de palabra que tuvieron los padres de la niña antes de que se desataran todos los líos legales.

Como en veces anteriores, usó sus redes sociales para mostrar su tristeza ante la situación no solo por su hijo, sino por su familia entera, que no tuvo ningún nexo de comunicación con la menor. Díaz publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen de su nieta.

“En esta fecha tan especial no estuviste con nosotros ni siquiera por videollamada, pero te recordamos mucho porque eres parte de nuestra familia. Eres y serás siempre la 4.2.2″, reza la dedicatoria. Asimismo, añadió: “Larita, no permitiremos que te borren de nuestra memoria”.

En referencia a los números en clave que escribió, aclaró: “4 (soy la cuarta hija) = yo”, “4.2 = JV” y “4.2.2 = Larita”.

Andrea San Martín sorprendió a la hija de Juan Víctor Sánchez con regalo por Navidad

La influencer Andrea San Martín volvió a subir historias a sus redes sociales de su día a día y lo hizo mostrando cómo ella y su familia pasaron Navidad. Además, dejó ver qué detalles le dio a sus pequeñas tras Nochebuena.

Ene se sentido, subió unos videos en los que se puede apreciar que a su hija con el empresario Juan Víctor Sánchez le dio una bicicleta con un dibujo animado. En las imágenes se observa el momento desde que le trajo su presente hasta que lo probó por primera vez.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu regalaron iPhone a su hija

La empresaria Andrea San Martín y su pareja, Sebastián Lizarzaburu, le obsequiaron su primer celular a su hija. El regalo fue con motivo navideño.

En la foto que compartió se puede leer que junto al presente le dejaron un mensaje. “No lo podía creer, pero realmente se lo merece. Una niña responsable, respetuosa, obediente, comprensiva y muy agradecida. Sebastián y yo pensamos mucho antes de regalárselo, pero llegamos a ciertas conclusiones”, reza el texto.