Yo soy: ¿por qué ‘Cristian Castro’ sonó tan desafinado en versus con ‘Dyango’?

Yo soy: grandes batallas internacional continúa dando de qué hablar por las presentaciones de sus participantes, pero también por las polémicas que se originan en el programa. Hace unos días, el imitador boliviano de Cristian Castro protagonizó una batalla de desempate contra ‘Dyango’, pero tuvo varias desafinaciones. Tras este suceso, el artista explicó lo sucedido en Instagram.

El versus entre ‘Cristian Castro’ y ‘Dyango’ en Yo soy

El miércoles 22 de diciembre, los ‘dobles’ de Cristian Castro (Daniel Rioja) y Dyango (Jairo Tafur) se enfrentaron por segunda vez en el escenario de Yo soy: grandes batallas internacional. Para esta ocasión, los competidores interpretaron los temas “Azul” y “Contigo en la distancia”. Desafortunadamente, el imitador del cantante mexicano no desarrolló una buena performance, por lo que resultó eliminado.

¿Por qué ‘Cristian Castro’ cantó desafinado en versus con ‘Dyango’?

Ante las especulaciones, Daniel Rioja rompió su silencio y explicó en Instagram la verdad sobre por qué sonó tan desafinado en su último show en Yo soy.

“Lo que pasó fue algo que algunas veces suele suceder cuando estás un poco mal de la voz... Yo me había lavado la cabeza con agua fría después de secarme un peinado y sucede que al lavarme la cabeza con agua fría, se me cerró la garganta, en pocas palabras, porque enfermo no estaba”, detalló en un video.

“Y la desconcentración, por el comentario hecho en TV (de ‘Dyango‘) hacia mi persona, por el cual pido disculpas en caso de haber sido cierto, aunque lo dudo completamente”, añadió a través de una publicación escrita.

¿Qué pasó entre los imitadores de Cristian y Dyango?

Durante una transmisión de Yo soy, se emitió un video en el que el imitador de Dyango cuenta un incómodo momento que vivió con el ‘doble’ de Cristian Castro años atrás.

“En un programa, en esta misma casa, yo un día me le acerqué y, de seguro, él no me conocía, y le dije: ‘Oye, Daniel, me gustaría cantar contigo’. Y él me dijo: ‘Si quieres cantar conmigo, compra tu entrada y canta conmigo’. Y yo me quedé con eso. Imagino que no me conocía en esa época y todas esas cosas. Podría ser eso”, señaló Jairo Tafur.

Esta revelación generó toda una polémica e hizo que el ‘Cristian Castro’ boliviano afrontara una dura ola de críticas en redes sociales.