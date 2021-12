Silvia Pinal: ¿cuántos años duró Mujer, casos de la vida real?

Silvia Pinal desató la preocupación de todos sus seguidores en México y América Latina en la penúltima semana del 2021, luego de ser internada de urgencia por la COVID-19.

La última diva del cine de oro mexicano es muy popular con el emblemático programa Mujer, casos de la vida real, con el cual se ganó el cariño del público y quedó grabada en la memoria de los televidentes.

¿De qué trataba Mujer, casos de la vida real?

El programa estuvo bajo la producción de Jorge Lozano. Sus temáticas solían abordar situaciones como violencia contra la mujer, abuso sexual, orfandad y toda clase de delitos o problemas sociales, temas censurables para la televisión mexicana.

Los casos, que tenían una duración de 30 minutos, eran presentados por Silvia Pinal semana a semana desde su primer episodio hasta el capítulo final.

¿Cuántos años duró al aire Mujer, casos de la vida real?

Mujer, casos de la vida real se estrenó un 4 de febrero de 1986 por el entonces Canal de las Estrellas (hoy Las Estrellas) con la intención de ayudar a gente que buscaba a familiares que desaparecieron en el terremoto de septiembre de 1985.

El proyecto significó un rotundo éxito en audiencia mientras estuvo en la televisión a pesar de que presentó diversos cambios en su formato. Su última emisión fue el 30 de noviembre del 2007.

Durante los 21 años que estuvo al aire, la importancia de la serie no solo estuvo en las reacciones de miedo y de desconcierto que generó con algunos de sus capítulos, sino que fue un icono para la televisión mexicana.

Los episodios más fuertes de Mujer, casos de la vida real

En 2019, una usuaria de Twitter hizo un hilo donde juntaba varios capítulos de la serie dramática (no hay que olvidar que, dada la extensión de la serie, cuenta con más de 800 episodios) que consideraba fueron de los más difíciles de ver por lo perturbadores que eran.

Entre los que destacó Los colores del cielo, de 1999, el cual abordó la historia de una familia pobre a la que le secuestraron el hijo menor. Tiempo después reapareció el niño afuera de la casa con un globo rojo en la mano y una caja de zapatos con dinero cerca de los pies, pero con vendas en los ojos. Sus secuestradores le removieron estos.

De igual modo, habló de El llamado del sepulcro de 2004. Mencionó que era traumático para aquellos que tuvieran miedo a ser enterrados vivos. También destacó el episodio de Los siervos del mal, de 2001, que era sobre una secta. Finalmente, estaban los que hablaban de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, relaciones incestuosas o de psicópatas que asesinaban a sus vecinos.

Silvia Pinal ya “no está en riesgo”, pero sigue hospitalizada

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, informó este último 24 de diciembre a CNN que su madre “no está ya en riesgo”, aunque continúa hospitalizada en la Ciudad de México con una “buena condición clínica”.

“Mi mamá presentó un positivo a la prueba de COVID-19, pero la hemos estado observando de cerca todo el día de ayer y el día de hoy. No parece presentar inflamación por el virus. Se le está dando el tratamiento para el virus y la verdad es que no está ya en riesgo. Está aislada precisamente por el protocolo, pero está despierta y platicando, de muy buena condición clínica y buenos (signos) vitales. Parece ser que el virus no le está afectando agresivamente”, dijo el vástago de la actriz.

Por su parte, la actriz Silvia Pasquel, también hija de Pinal, compartió una breve actualización sobre el estado de salud de su madre a través del mensaje navideño que escribió en su cuenta de Instagram para sus seguidores.

“Esta Navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami, quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucha falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda!”, posteó.