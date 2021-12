Patricio Parodi sobre posible regreso de Habacilar a la TV: Yo no continuaría

Patricio Parodi no sabe si continuará en Esto es guerra y más aún ahora que se especula mucho sobre las novedades de América TV para el próximo año. En la última edición de Estás en todas, el popular ‘Pato’ contó que no ha concretado nada sobre su permanencia en el reality y, además, confesó que si Habacilar con Raúl Romero vuelve a la pantalla chica, él no estará en el programa.

“No sabemos ni siquiera quiénes van a seguir el próximo año (en EEG), ni qué es lo que va a pasar. No sabemos si vuelven cobras y leones, si se mantiene guerreros y combatientes o si se viene otro formato, como lo estaban anunciando, que era Habacilar con Raúl Romero”, detalló.

“ Yo creo que si es que llegará ese formato. no todos van a continuar, me incluyo ahí y no te miento cuando te digo que no he negociado, no he hablado nada”, añadió Patricio Parodi.

Como se recuerda, Patricio Parodi junto al equipo de los ‘guerreros’ vencieron a los ‘combatientes’ y se convirtieron así en los ganadores absolutos de la temporada 2021 de Esto es guerra.

¿Raúl Romero regresará a la TV?

Hace unos días, la producción de Esto es guerra presentó un adelante de solo unos segundos en el que se oye la voz de Raúl Romero en el recordado programa Habacilar. Tras escuchar esto, los presentadores y competidores se mostraron sorprendidos e intrigados.

“20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160″, decía la voz del también cantante en el avance. Dicho fragmento correspondía a las veces en que Romero premiaba a los competidores en su espacio de entretenimiento.

¿Qué es Habacilar?

Habacilar fue un exitoso programa de televisión peruano que tuvo como conductor a Raúl Romero. El reality producido por Pro TV y emitido por América Televisión presentaba retos físicos, concursos de conocimiento y de talento.