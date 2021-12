Navidad 2021: famosos peruanos comparten mensajes de reflexión por Nochebuena

Conocidas figuras de la farándula peruana enviaron emotivos mensajes de reflexión para celebrar la Navidad. Como se sabe, para varios de estos personajes ha sido un año muy complicado con muerte de sus seres queridos, escándalos o separaciones.

A pesar de la tristeza o la preocupación que tienen en este momento, figuras como Tula Rodríguez, Gisela Valcárcel, Melissa Paredes, Ricardo Morán y más, se olvidaron de todo para celebrar la Nochebuena y extender sus mejores deseos a sus fieles seguidores.

Tula Rodríguez

La conductora de En boca de todos Tula Rodríguez ha atravesado un duro año tras la muerte de su madre a causa de la COVID-19. La presentadora de televisión usó su cuenta de Instagram para hablar sobre la importante de compartir siempre con la familia en momentos importantes.

“Tiempos de Navidad, tiempos de compartir y disfrutar en familia.. . Que esta Nochebuena sea la oportunidad perfecta para encender la llama de amor, la paz y la unión en nuestros hogares. Que Dios llene de bendiciones sus hogares hoy y siempre. Les deseamos Feliz Navidad”, escribió la exbailarina.

Tula Rodríguez destaca la unión familiar en Navidad. Foto: Tula Rodríguez/Instagram

Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel envió un mensaje de aliento a las personas que en estos momentos no la están pasando bien. La productora resaltó en la importancia de ser siempre agradecidos por las cosas que tenemos.

“Y si las cosas no se dan como planeaste, si te sientes decaído(a), es el momento de decir la palabra clave: ‘Gracias’. No importa si entendemos o no lo que sucede, lo importante es saber que damos gracias porque confiamos y sabemos que todo estará bien”, señaló.

Gisela Valcárcel resalta la importancia de decir gracias en Navidad. Foto: Gisela Valcárcel/Instagram

Ricardo Morán

Por su parte, Ricardo Morán compartió una tierna postal con sus dos mellizos. Él contó que sus hijos no esperaron a medianoche para abrir sus regalos porque se duermen temprano.

Ricardo Morán comparte divertida postal con sus hijos. Foto: Ricardo Morán/Instagram

Melissa Paredes

La exconductora de América hoy Melissa Paredes, quien estuvo en el ojo de la tormenta tras el ampay con Anthony Aranda, pidió a sus seguidores que se refugien en la oración en estas épocas.

“Mucho, pero mucho amor para todos. Ora siempre. El tiempo de Dios es perfecto, confía, cree”.

Melissa Paredes pide que oren por Navidad. Melissa Paredes/Instagram

Patricio Parodi

El chico reality Patricio Parodi destacó la importancia de gozar salud en tiempos de pandemia.

“Feliz Navidad. Es momento de pasarla lindo con los seres que más queremos, agradecer por todo lo que tenemos en esta vida, sobre todo por la salud”, comentó.

Patricio Parodi se refiere a la buena salud en tiempos de pandemia. Foto: Patricio Parodi/Instagram

Maricarmen Marín

Maricarmen Marín celebró la Navidad con un tierno mensaje dedicado a su bebé.

“Mi mejor regalo, mi mejor Navidad. Los tiempos de Dios son perfectos ¡Gracias por tu vida, Micaela! Nos haces los más felices de este planeta”, posteó.

Maricarmen Marín celebró la Navidad con un tierno mensaje dedicado a su bebé. Foto: Maricarmen Marín/Instagram

Andrés Wiese

El actor Andrés Wiese pidió no olvidar a nuestros seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros.

“Agradezcamos y brindemos por los que están con nosotros hoy, por los que están lejos y extrañamos… y sobre todo por los que jamás olvidaremos. Feliz Navidad para todos”, publicó.