Ivana Yturbe revela que su bebé estuvo internada en clínica: “Han sido días muy duros”

Ivana Yturbe celebró su primera Navidad en compañía de Beto Da Silva y su hija Almudena en la felicidad de su hogar. Sin embargo, días atrás, la modelo y su esposo pasaron difíciles momentos debido a que la pequeña estuvo delicada de salud, por lo que debió ser internada en una clínica de la capital. Así lo reveló la exintegrante de Esto es guerra a través de sus historias en Instagram.

Ivana Yturbe cuenta detalles de su embarazo. Foto: Instagram/Ivana Yturbe

¿Qué le pasó a la bebé de Ivana Yturbe?

Ivana Yturbe contó que descubrieron que su primogénita es alérgica, por lo que ya le están realizando los análisis correspondientes. “Almu estaba internada. Han sido días bien complicados, bien duros ... resulta que es alérgica, ahora estamos descubriendo exactamente a qué, pero por el momento hemos tenido que cortar la lactancia... Está con una fórmula especial para ella”, relató.

Luego de ello, la exchica reality contó en Instagram que afortunadamente su bebé se recuperó rápido y pudo volver a casa para la Navidad 2021. “Gracias a Dios estamos en casa y está super bien . De verdad que yo ando mucho más tranquila porque es duro, no solo físicamente sino psicológicamente, emocionalmente es muy fuerte porque a uno no le gusta ver a su bebé así”, expresó.

Por otro lado, Ivana Yturbe confesó que pediría su cena navideña por delivery. “Normalmente siempre hago la cena, pero esta Navidad si he tenido que comprar porque entre Almudena y el trabajo, la verdad es que no he tenido tiempo para nada”, señaló en En boca de todos.

¿Cuándo dio a luz Ivana Yturbe?

Ivana Yturbe y Beto da Silva se convirtieron en padres el viernes 8 de octubre del 2021. El jugador del Club Alianza Lima fue el encargado de dar a conocer públicamente la llegada de su primogénita a través de las redes sociales. “Bienvenida, mi pequeña Almu. Te amamos con locura”, escribió el futbolista junto a una tierna fotografía de la pequeña en Instagram.