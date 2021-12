Hugo García y Alessia Rovegno pasan su primera Navidad juntos y comparten tiernas fotos

¡Más enamorados que nunca! No cabe duda de que Hugo García y Alessia Rovegno están viviendo uno de los momentos más lindos de su relación. Esta vez, la pareja compartió tiernas fotos de su celebración de Navidad, pues es la primera Nochebuena que ambos pasan juntos.

A través de sus redes sociales, ambos publicaron una romántica postal donde se les ve abrazados. “Feliz Navidad”, escribió el integrante de Esto es guerra en su publicación de Instagram.

Asimismo, el modelo también compartió una foto de su cena navideña donde no faltó los panetones de la marca de su novia. “Primera Navidad en mi casa”, se lee sobre la imagen que publicó en sus historias.

Hugo García contó detalles de cómo fue su encuentro con la familia Cayo

El deportista Hugo García estuvo en el programa América espectáculos y brindó detalles de cuando entró a la casa de Bárbara Cayo por primera vez. La reconocida actriz es la madre de su actual pareja, Alessia Rovegno, y al recibir al chico reality en su casa también lo hizo para que sus otros familiares tengan un acercamiento con él.

En ese sentido, el modelo comentó que “estaba nervioso, pero tienes que entrar con actitud”. Asimismo, añadió: “Ya me tocaba conocer. Fue mejor de lo que esperé. Me han tratado súper bien. Todas son súper lindas, súper talentosas. Seis horas bailando. Me he quedado sorprendido”.

Influencer agradece a conductores de Amor y fuego por su nueva relación

Tras confirmar su relación con la cantante, el chico reality declaró unas breves palabras para el programa de Willax TV y una de sus frases más resaltantes fue cuando agradeció a Rodrigo Gonzáles y a Gigi Mitre por su romance con la hija de la actriz. “Sí, ahí me hicieron el bajo. Se sumaron a la causa”, aseveró entre risas.