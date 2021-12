Juan Víctor recuerda la última Navidad que pasó con su hija: “¡Dos años atrás!”

Nostalgia. En las últimas semanas, Juan Víctor se ha visto enfrascado en una batalla legal con Andrea San Martín, con quien disputa un permiso para lograr un régimen de visitas a su hija. Debido a ello, al no lograr un acuerdo, el extripulante de cabina, no ha podido pasar la Nochebuena al lado de su pequeña.

Por ello, a través de sus redes sociales, Juan Víctor recordó cómo fue la última Navidad que pasó al lado de su hija.

Con una foto familiar, que compartió en su cuenta oficial de Instagram, mostró la celebración de Nochebuena que tuvo lugar hace un par de años.

“Dos años atrás”, escribió en la leyenda de la imagen.

Inmediatamente, sus seguidores le dieron su completo respaldo deseándole que mejore la situación que atraviesa con la madre de su niña, para que puedan lograr una pronta conciliación por el bien de la menor.

Publicación de Juan Víctor Foto: Instagram

Juan Víctor Sánchez descarta quitarle a su hija a Andrea San Martín

El empresario Juan Víctor Sánchez se presentó en el programa Amor y fuego para explicarle a Rodrigo González y Gigi Mitre que su ex pareja Andrea San Martín contó su versión a su favor.

En ese sentido, negó tajantemente que busque quitar o alejar a su hija de su madre y aseguró que “ella necesita a su madre”.

Juan Víctor cuenta por qué no pasó pensión a inicios de la pandemia

El extripulante de cabina brindó una entrevista en Amor y fuego para opinar sobre las declaraciones que hizo Andrea San Martín en la edición de su programa del último 21 de diciembre.

Ella dijo que Juan Víctor no le pasó monto de la pensión de alimentos que le correspondía; por ello, el padre de su menor hija explicó que a inicios de la pandemia no sabía si iba a continuar laborando en la aerolínea, por lo que no pudo cumplir con la pensión de su pequeña.