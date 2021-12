Tilsa Lozano no pasará Navidad con su familia: “Triste porque vamos a estar separados”

Tilsa Lozano se mostró muy conmovida en sus redes sociales al contar que esta Navidad será diferente, ya que no estará su familia reunida debido a la COVID-19. La influencer se emocionó hasta las lágrimas porque recordó que en esta fiesta navideña estará solo con sus hijos y con su papá. Además, contó a sus seguidores que estará alejada de Instagram porque se siente muy triste.

“Hoy no me voy a conectar mucho porque de verdad esta Navidad es poco triste. He ido a recoger unos regalitos para los bebés. Obviamente ellos siguen creyendo en Papa Noel. Pero es un poco triste porque todos vamos a estar separados, mi familia va a estar separada. Hay demasiados casos de COVID; la cosa está muy fea” , contó en sus historias de Instagram.

Asimismo, la empresaria expresó sentirse agradecida porque su familia aún está con vida. “Yo la voy a pasar sola, con mis dos hijos y mi papá. Vamos a estar los cuatro extrañando a gran parte de la familia. Agradecer que tenemos salud, que mis hijos siguen creyendo en la Navidad, pero sé que como me siento yo nos sentimos un montón, así que les mando un beso enorme”, expresó.

Empresaria defiende a Paula Arias de críticas por regresar con futbolista

Paula Arias y Son Tentación visitaron el programa El artista del año, donde Tilsa Lozano era jurado del reality show y aprovechó el momento para defender a la salsera de las críticas que ha recibido tras reconciliarse con Eduardo Rabanal. “Yo solo voy a decir que el resto es bueno para hablar, pero cuando le pasa dice ‘lo voy a dejar en mi vida privada’, porque el que mucho habla tú sabes que tiene su cucho bajo la alfombra”, sentenció

Tilsa Lozano asegura que mantiene amistad con el padre de sus hijos

La prometida de Jackson Mora reveló que mantiene una buena relación con Miguel Hidalgo. Tilsa Lozano cree que todo dependerá de la madurez para tener una amistad con la expareja. “Sí se puede ser amigo de un ex. Yo soy amiga de Miguel. Todo dependerá de la madurez y de la forma en la que se terminó. Yo he tenido mil problemas con él, pero siempre lo hemos resuelto en privado por el bienestar de los bebés. Y ya con el tiempo hemos logrado recuperar la amistad que teníamos antes de ser pareja”, indicó.