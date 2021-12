Chris Noth, actor de Sex and the city, es acusado nuevamente de violencia sexual

Chris Noth, quien es famoso por interpretar a Mr. Big en la película Sex and the city, ha sido protagonistas de diversas noticias y no por sus actuaciones en otras cintas. Esta vez, el actor volvió ser acusado de violación sexual por una mujer. Hace unos días, dos féminas salieron a denunciar al estadounidense de la agresión, las cuales habrían ocurrido en 2004 y 2015, y tras ello se sumaron otros dos casos más.

Luego de que salgan a la luz las acusaciones, la cantante Lisa Gentile recordó en una rueda de prensa que en 2002 el actor la violó.

La artista recordó que Noth la llamó al día siguiente de lo sucedido para pedirle que no lo haga público porque arruinaría su carrera actoral. “Trataba de pararle. Me llamó al día siguiente para pedirme que no contara a nadie lo de la noche anterior porque si lo hacía arruinaría su carrera y la pondría en la lista negra de la industria”.

Actor niega acusaciones de violación sexual

Las primeras acusaciones hechas por dos mujeres fueron negadas por Chris Noth, y este aseguró que nunca abusó de ellas porque, según él, los encuentros fueron consensuados. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días: ‘No’ siempre significa ‘no’. Esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres”, contó en un comunicado difundido por E Noticias.

El actor explicó su versión ante dichas acusaciones. Foto: Instagram

Protagonistas de Sex and the city se solidarizan con mujeres que denunciaron abuso sexual

Tras conocer las denuncias de violación sexual, las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis mostraron su apoyo a las víctimas a través de un comunicado en redes sociales. “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, manifestaron.