Samahara Lobatón contó que junto a Youna visitará a su papá en Navidad

Samahara Lobatón y Youna se presentaron en el programa En boca de todos este 24 de diciembre, donde contaron sus planes para Nochebuena y Navidad de este año. De acuerdo a la pareja, celebrarán estas fiestas navideñas junto a su bebé y luego visitarán a sus respectivas familias, sobre todo, al papá de la influencer.

“A mi mamá la veo hoy. Voy con Xiana todo el día hasta la noche porque Youna se va a trabajar todo el día. Llego a mi casa, la baño, la hago dormir y me pongo a alistar la mesa. Youna regresa en la noche y ya mañana nos vamos a ver a su familia y luego a mi papá” , detalló la hija de Melissa klug.

Por otro lado, el barbero aseguró que esta no sería la mejor Navidad de su vida, ya que el año pasado también la pasó en familia; sin embargo, tratará de disfrutar a lo máximo estas fiestas navideñas. “El año pasado pasamos la Navidad juntos así que no es la primera Navidad con mi hija, pero sí es una Navidad donde Xiana está más grande y vamos a disfrutarla más”.

Melissa Klug no invitó a Youna a su cena navideña

Tras la reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna, la pareja empezó hacer planes para Navidad. Para sorpresa de la empresaria, la influencer confirmó que no pasará la Navidad con su mamá, sino con su pareja e hija. Ante las declaraciones de la joven, la ‘Blanca de Chucuito’ expresó que no tiene problema en recibir a su hija, pero no a su pareja para la Nochebuena, ya que cree no es el momento para compartir estas fechas con el barbero.

Samahara Lobatón repartió regalos en asentamientos humanos

A pocos días de celebrarse la Navidad, Samahara Lobatón y Youna regalaron juguetes y canastas a familias de bajos recursos en el distrito de Ventanilla, Callao. El evento benéfico fue organizado por Melissa Klug con ayuda de todos sus hijos e incluso su pareja, Jesús Barco. En el video de la influencer compartido en redes sociales se ve a Jonathan Horna, conocido como Youna, realizar cortes de cabello para los pequeños.