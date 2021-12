Pamela Franco tras piropear a Anthony Aranda: “Jamás le faltaría el respeto a Christian”

La cantante de cumbia Pamela Franco lamentó los comentarios que realizó sobre el bailarín Anthony Aranda cuando estuvo como invitada en Mujeres al mando. Como se recuerda, en la última emisión, el artista participó en el programa matutino vestido de Papa Noel.

“Yo sí lo he visto y es sexy el tipo. Tiene una mirada así bien penetrante (...), como que es fuerte, sales corriendo, te intimida”, fueron algunos de los comentarios que realizó la pareja de Christian Domínguez en el programa que conduce Ethel Pozo junto a sus compañeros.

Sin embargo, frente a la prensa, Pamela se retractó en sus declaraciones en Mujeres al mando y dijo también que respeta mucho a su familia. Detalló que en ese momento no pensó en la forma cómo lo tomarían los demás medios de comunicación.

PUEDES VER: Christian Domínguez descarta boda con Pamela Franco inmediatamente después de su divorcio

“No me imaginé esa magnitud porque no tiene ni pies ni cabeza. Yo amo a mi familia, amo a Christian, lo respeto un montón y jamás en la vida se me pasaría por la mente faltarle el respeto, ni siquiera con la palabra, menos con el pensamiento”, sostuvo poco después para Amor y fuego.

Christian Domínguez descarta casarse con Pamela Franco después de salir su divorcio

Aunque muchos no lo creyeron, el conductor Christian Domínguez se presentó en el set de Amor y fuego para contestar las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Una de las más polémicas fue cuando le consultaron si era verdad que, como dijo en una nota, se casaría con Pamela Franco cuando salgan sus papeles de divorcio y dejó constancia que no sería así por la forma en cómo se podría interpretar. Además, confesó que todo fue parte de la broma que se vivió en la entrevista que le hicieron en ese momento.

Pamela Franco aclara que no metería las manos al fuego por Christian Domínguez

La líder de Puro Sentimiento, Pamela Franco, visitó el programa Amor y fuego para responder acerca de su relación de casi tres años de relación con el cantante Christian Domínguez y más.

La conductora Gigi Mitre aprovechó para preguntarle si es que confiaba en su pareja y respondió: “Yo confío en mí, lo que pasa es que yo lo amo, estoy enamorada, es el padre de mi hija. Hoy por hoy te puedo decir que es el amor más grande mi vida y sé lo que él me demuestra hasta hoy. Si ustedes se refieren a confianza, de meter las manos al fuego, no puedo decir algo así cuando uno nunca sabe. Me hace feliz y hace feliz a mi hija, es lo que yo he querido y por eso sigo con él”.