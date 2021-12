Jota Benz dice que Angie Arizaga le da paz y afirma: “Quisiera casarme”

Jota Benz y Angie Arizaga se han consolidado este 2021 como una de las parejas más estables. Por ello, el integrante de EEG no dudó en expresar sus planes de formar una familia pronto, como lo señaló en un comunicado en el que habló de sus planes de matrimonio.

“Quisiera poder casarme, poder tener una descendencia”, afirmó. Curiosamente, la pareja ya ha sido tema de titulares por la posibilidad de que la popular ‘Negrita’ esté embarazada, tal y como lo dejaron entrever Korina Rivadeneira y Tula Rodríguez en una edición anterior del programa En boca de todos.

En esa línea, Jota Benz resaltó que Angie Arizaga podría ser la indicada. “Ya tengo a una mujer que me entiende y me da paz” , afirmó. “Ella me da estabilidad y tranquilidad, y creo que es lo mismo que yo le transmito a ella”, agregó.

¿Cómo pasarán la Navidad?

Jota Benz y Angie Arizaga han confirmado que serán parte del show navideño de Gisela Valcárcel, que América Televisión transmitirá el sábado 25 desde las 9.00 p. m. y en el que también participa el elenco de EEG.

“La experiencia fue muy bonita, los coreógrafos nos ayudaron mucho. Como saben, me cuesta un poco bailar, pero me resultó fácil. Todo salió muy bien, no se pueden perder este show”, expresó.

En cuanto al ámbito privado, Jota Benz lamentó pasar estas fiestas alejado de su familia. “Dios quiera, ya pronto mi madre podrá estar conmigo, ya celebraré mi Navidad con ella en enero”, aseguró.

¿Qué le pidió Jota Benz a Papá Noel?

“Le pido a Papá Noel que el año que venga sea igual de bondadoso, con salud, tener a toda mi familia reunida, que me llene de trabajo. Y tanto en el amor como en la música, que me siga yendo bien”, afirmó.