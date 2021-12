Milena Zárate: “Las mujeres debemos aprender a aceptarnos tal como somos”

La cantante Milena Zárate habló acerca de las fiestas navideñas que vivirá y confesó que esta época es muy importante no solo para ella, sino también para su hija. La colombiana asegura que su primogénita aún cree en Papa Noel a sus ochos años y a ella le gusta hacer todo para verla lo más feliz posible.

Es por ello que reúne a su familia para hacer las costumbres de cada año. En ese sentido, aseguró que “Me encanta la Navidad y mi hija también la disfruta mucho, por ello convocamos a toda la familia para disfrutar de buenos momentos. Por ejemplo, en casa siempre cocino pavo relleno o chanchito. Luego, a la medianoche, nos reunimos al pie del árbol para abrir los regalos, pues mi pequeña tiene ocho años, pero aún cree en Papá Noel”.

Al ser consultada sobre el regalo de navidad que le pediría a Santa, señaló: “Uyyy, Papá Noel se quedaría arruinado con mi lista, ja, ja, ja. Fuera de bromas, estoy muy agradecida con Dios y la vida, porque tengo salud y pasaremos Navidad todos completos, pues en muchos hogares les falta alguien querido. Son años duros, pero seguimos adelante. Es más, a pesar de la pandemia, este año no me he enfermado y he trabajado parejito”.

Asimismo, confesó que se siente muy bien con su cuerpo: “Yo siempre soy sexi, así natural… no soy una ‘femme fatale’, pero tengo lo mío, como dicen ‘aún levanto polvorín’, ja, ja, ja. Las mujeres tenemos que aprender a querernos, a aceptarnos tal como somos, sino cómo pretendemos que nos quieran bonito”.

Finalmente, Milena Zárate dedicó un mensaje a todos sus seguidores: “Desearles a todos una feliz Navidad, que aprovechemos esta fiesta para reunirnos con los seres queridos y compartir buenos momentos, que también sirva como reflexión y que no todo es lo material”.

Milena Zárate habló luego de salir ampay con bailarín

La colombiana Milena Zárate se pronunció, luego de que salieran imágenes del concierto de Rakim y Ken-Y, en las que está en actitudes cariñosas con el bailarín Oreykel Hidalgo. Para quienes no lo recuerdan el profesional fue su pareja de baile cuando ella participó del Reinas del show.

Ante ese video que compartió la plataforma Instarándula, la modelo salió a hablar y aseguró que no hay nada: “Yo tengo una súper confianza con ellos, los quiero un montón, los aprecio muchísimo, somos un gran equipo, no hay nada ahí, especulan al aire, solo hay una amistad”.

Milena Zárate confesó que Rubí Palomino es su favorita de El artista del año

La bailarina Milena Zárate comentó acerca de los finalistas de El artista del año, entre los que estaba Estrella Tores, César Vega y Rubí Palomino. De esa forma aseguró cuál de ellos era el que mejor lo hacía, desde su criterio, y merecía llevarse la copa.

Así lo dejó en claro a su salida del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya: “Hay bastante talento. Ruby (Palomino) tiene una voz espectacular y es mi favorita para que levante la copa. César (Vega) también es un talento al igual que Estrella (Torres), y lo han demostrado gala tras gala, a ellos tres lo que les sobra es talento y humildad”.