Sheyla Rojas y Antonio Pavón: conoce algunas de las reconciliaciones más controversiales de la farándula peruana

“Del amor al odio hay un solo paso y viceversa”, reza el dicho popular. Así es como varios personajes de la farándula peruana lograron volver a amistarse tras pasar semanas, meses y hasta años distanciados. Algunos de los reencuentros más sonados fueron el de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, y el de Melissa Loza con su hermana menor Tepha Loza.

El 2021 ha sido el escenario para que el público pueda presenciar estas reconciliaciones, las cuales sorprendieron a más de uno, ya que fuimos testigos de cómo estas figuras se lanzaron comentarios llenos de odio, venganza y hasta denuncias. Sin embargo, el contexto en el que nos encontramos puede que haya ablandado sus corazones para que acaben con sus rencillas. A continuación, recordamos algunos de los casos más sonados que remecieron el mundo de Chollywood.

Sheyla Rojas y Antonio Pavón

Remontémonos al año 2012, cuando ambos aún no eran personas públicas pero ya ansiaban hacerse un nombre en el mundo del espectáculo. La popular ‘Shey Shey’ conoció a Antonio Pavón en el reality de Combate y casi inmediatamente él comenzó a coquetearle. El gusto fue mutuo y ese mismo año formalizaron su romance. La verdadera noticia llegó a los pocos meses, cuando Sheyla, la ‘excombatiente’, confirmó que se encontraba en la dulce espera. Por ello, el español decidió pedirle la mano a nivel nacional.

“Lo que yo siento es que todos los amores son bonitos, ¿verdad? Pero el amor que yo siento por Sheyla es el amor más grande de este planeta (…). Nunca en mi vida he podido imaginar encontrar una mujer tan maravillosa como tú, (por eso) te quiero pedir que si te quieres casar conmigo”, le propuso hace casi una década.

La felicidad duró poco tiempo, ya que en el 2014 Pavón fue ampayado en una discoteca de Barranca con Milett Figueroa justo un día antes del Día de la Madre, e incluso el torero reconoció que aquella vez no llegó a su casa hasta las 11.00 a. m. de la mañana siguiente. Los años pasaron y cada uno creció por su lado, pero teniendo en común a su menor hijo.

En 2019, demostraron que lograron crear una relación cordial cuando la exconductora televisiva le pidió al torero que se lleve a su hijo a España porque tenía proyectos laborales en México. Luego encontró el amor y formalizó con el empresario de Zacatecas Luis Miguel Galarza o ‘Sir Winston’. Los enfrentamientos quedaron en el pasado y en octubre de este año Antonio; su novia, Joi Sánchez; y el menor viajaron a tierras mexicanas para visitar a Sheyla. “Antoñito, por tu felicidad todo es posible, mi amor”, escribió el malagueño.

Publicación de Antonio Pavón Foto: Instagram

Melissa Loza y Tepha Loza

Las hermanas Loza se ignoraron por seis años. Su relación se quebró en el 2015, cuando la menor acusó a la popular ‘Diosa’ de haber coqueteado públicamente con su novio de esa época, Freddy Ghilardi, en una discoteca. Tepha reveló a Magaly Medina que se sentía traicionada, pero que sabía que su hermana era “bien coqueta”.

“El hecho de dudar de mi hermana es fuerte. Créeme que estoy bien así, con el corazón acelerado a mil. Tú sabes que Melissa es bien coqueta”, fueron las palabras que utilizó Tepha esa época.

“Vengo con esta duda tan fuerte porque muchas personas han estado ahí, han llegado a comentar que ‘es fuerte el bailecito que se metió la hermana de la Loza con su flaco’, porque todos saben que estoy con ese chico hace tiempo (dos años)”, agregó la modelo. Por su parte, Melissa comentó en sus redes sociales una frase de indignación.

“No entiendo cómo una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve”. Sin embargo, tiempo después, la veterana chica reality fue captada con Freddy en una discoteca, por lo que ambas siguieron creciendo en el mismo rubro pero por caminos separados: Tepha en Combate y Melissa Loza en Esto es guerra.

Pero este año, específicamente el 23 de septiembre, todo dio un giro inesperado a raíz del accidente que tuvo el ‘guerrero’ Elías Montalvo en uno de los circuitos de altura en el reality de América TV. Su caída fue muy fuerte y por ello sus compañeros le enviaron un mensaje de apoyo. Ese fue el espacio que aprovechó Spheffany Loza para disculparse a nivel nacional.

“De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti. La vida me puso aquí (Esto es guerra) por algo. De corazón, te lo digo de corazón, Melissa, que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces. Siempre te he admirado. Mereces un perdón. Le digo con muchas fuerzas a Dios. Tengo dos sobrinas hermosas, una que quiero tener en mis brazos”, dijo con la voz quebrada mientras ambas derramaban lágrimas para luego darse un fuerte abrazo.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu

Su apasionado romance nació en el 2013, en otro de los realities de competencia. Estamos hablando de Bienvenida la tarde, la competencia bajo la conducción de Laura Huarcayo y Alfredo Benavides, que daba vida al icónico niño Alfredito. Y cómo olvidar a su dupla Carlos Vilchez, con su personaje de la Carlota.

A los cinco días de conocerse decidieron empezar a salir. Con los meses, la relación se fue desgastando y los jóvenes decidieron darse un tiempo. En esa época, el ‘Hombre Roca’ ingresó a Esto es guerra, donde conoció a Vania Bludau y empezaron a salir.

En 2015, Andrea San Martín asistió al programa de Magaly Medina y reveló que la verdadera causa para terminar su relación fueron las continuas faltas de respeto entre ambos, quienes incluso llegaron al punto de denunciarse por episodios de violencia familiar, ya que en ese entonces ella estaba embarazada de su primera hija, Maia.

Poco tiempo después del nacimiento de la pequeña, ambos intentaron volver a darse una oportunidad. Sin embargo, en mayo del 2017 volvieron a terminar porque no tenían tiempo. En ese intervalo, Andrea conoció a Juan Victor, con quien hoy vive un infierno por temas legales relacionados a su última hija. Era un compañero de su escuela. A los 20 días de comenzar a salir, la ‘ojiverde’ quedó embarazada.

Al parecer, el tiempo hizo que cada parte madure y crezca profesionalmente, y es por ello que volvieron a cruzar sus caminos tras un viaje a Ica. El pasado 29 de abril de este año nuevamente confirmaron su regreso, ahora con una hija de cuatro años, e incluso ahora conviven.

“Ella se va con las niñas a Ica y no tenía quién las recoja. Le dije ‘yo tengo unos días libres, cosa que le hago una sorpresa a Maya’. Me aparecí de la nada en Ica. Yo me quedé dos noches. En la primera noche conversamos sobre tener una amistad real. Allí fue, prácticamente, el clic de pasar una amistad a otra cosa” , dijo Sebastián para Magaly TV.

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra

Su relación terminó varias veces en la comisaría y hasta tuvo la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Su tormentosa historia de amor comenzó en el 2011 y aparentemente eran una de las parejas más consolidadas del medio, él como una figura política y Sofía Franco como una reconocida conductora televisiva. Siempre se les veía juntos en toda actividad pública donde aparecía él, alcalde de la Molina. Se casaron en septiembre del 2018.

Sofía Franco y Álvaro Paz de la barra se volvieron a reconciliar, luego de ‘ampays’, un accidente de tránsito y denuncias por agresión familiar. Foto: Álvaro Paz de la barra / Instagram

Asimismo, publicaban fotos en su cuenta de Instagram mostrándose como un matrimonio feliz junto con su menor hijo. En los últimos meses, ambos fueron protagonistas de los escándalos más terroríficos debido a violencia familiar. Sin embargo, años antes hubo rumores de infidelidad.

El burgomaestre fue ampayado saliendo con su ex, la modelo Pamela Verde, quien acusó a Sofía de haberse metido en su relación. Según ella, el abogado la siguió viendo hasta el 2014 para decirle que estaba arrepentido por haberla dejado. Tras este suceso, la pareja comenzó una crisis y terminó por la tenencia de su hijo. Según Sofía, Álvaro la agredió físicamente y psicológicamente.

En marzo del 2021, ambos terminaron en la comisaría de La Molina a raíz de un enfrentamiento físico. Esta vez, Paz de la Barra denunció a su esposa y por ello la rubia terminó enmarrocada. Ella también agredió a los efectivos policiales como resistencia a la intervención.

“La denuncia que he hecho contra ella, espero que sea algo reflexivo, en el sentido de que las enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas”, sostuvo el político. Incluso Fanny Freigeiro, madre del alcalde, se pronunció y calificó a Sofía como una persona “enferma”. “Es un tema que tiene que ver con la parte psicológica (…). Nadie está libre de ser enfermo y producto de esa enfermedad es que ha provocado esa agresión con mi hijo”, dijo.

A pesar de todo lo sufrido y de manera sorpresiva, Álvaro Paz de la Barra reveló en septiembre de este año que retomaron su relación. “Ambos somos personajes públicos, todos tenemos problemas, pero una persona se engrandece en la medida que evoluciona, o sea, que recapacita y que corrige sus errores. Como familia y como pareja estamos corrigiendo nuestros errores”, comentó. Con ello provocó la indignación de personajes como Magaly Medina, quien apoyó a la exconductora desde el primer momento.

Ahora, nuevamente la familia se enrumbará en una campaña electoral. “Francamente, estoy muy emocionado (por), desde ahora, poder viajar con mi familia, y que mi hijo, que le encanta la política, y que a Sofía, que también le encanta, pues, el tema social, puedan ver in situ todas las necesidades postergadas en el Perú”, prosiguió.