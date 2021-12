Mauri Stern arremetió contra imitador de Prince Royce en la última edición de Yo soy

Este jueves 23 de diciembre se llevó a cabo una nueva edición de Yo soy, grandes batallas internacional, donde Mauri Stern volvió a ser uno de los protagonistas. El imitador mexicano criticó duramente al imitador de Prince Royce luego de enfrentar al de Dyango durante los duelos directos en busca de coronarse como un consagrado.

Todo comenzó cuando Peter Pizarro llegó al programa buscando retar al concursante que imita al artista español. Pizarro fue bien caracterizado e interpretó “Incondicional” y “Darte un beso”, dos de los temas más representativos del bachatero.

Prince Royce le regala una rosa a Katia Palma y Janick Maceta

Sobre el final de su presentación, el imitador de Prince Royce obsequió una rosa a Katia Palma y Janick Maceta, detalle que no gustó para nada a Mauri Stern. El mexicano comentó brevemente sobre dicho gesto y dio a entender que los participantes ahora buscan “solucionar todo con florcitas”.

Esto solo fue el presagio para lo que vendría más adelante, ya que el ex-Magneto esperó la presentación de Dyango para arremeter contra Royce. El jurado no se guardó nada y aseguró que el artista no está preparado para el programa. Asimismo, indicó que el público no se merece una actuación así.

Mauri Stern arremete contra imitador de Prince Royce

“De verdad así soy y a mí, Peter, lo que me da coraje... Luego me dicen que yo los humillo, pero no lo hago, ustedes deciden venir así, viene solos, con el personaje no preparado, desafinados, sin el timbre, sin la caracterización y lo queremos resolver con algunas florecitas, perdón, pero a mí me da coraje”, inició.

“Yo no los quiero humillar, pero es que ustedes no están preparados, tienen que saber elegir cuando están y cuando no. Cuando no estás preparado, desde que llegas con esos nervios, se ve que te vas a estrellar con un gran campeón. No es justo para la gente de Yo soy, no es justo para el público”, añadió.

Como era de esperarse, Dyango se coronó nuevamente como un consagrado al vencer su duelo. Por su parte, Katia Palma le pidió a Peter Pizarro volver más adelante, pero caracterizado como otro artista.