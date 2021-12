Mario Cortijo sobre los roles que ha interpretado: “Tienes que actuar a tu personaje con toda la verdad y el corazón”

Poco más de una semana y media de emitido el episodio final de De vuelta al barrio, recordamos como la popular serie sorprendió a su audiencia con un inesperado giro, pues pudimos presenciar en su último capítulo a Vasco Rodríguez, Emilio Noguerol y Mario Cortijo compartiendo escena por primera vez e interpretando al personaje con el que brillaron por su participación en la serie de América TV, Julio Ganoza.

Además, la serie nacional no fue ajena a la noticia del estreno de Spider-Man: no way home en las salas de cine peruanas, pues a modo de homenaje a la saga del popular personaje arácnido, armó un montaje en el que los Julios de las distintas temporadas de la serie se vieron por primera vez y se señalaron entre sí.

Al respecto, Mario Cortijo cree que con este escenario se llegó a explicar el por qué existieron tres de estos personajes a lo largo de los cinco años de rodaje de la serie, pues la gente reclamaba saber por qué el hijo de Malena fue en dos ocasiones, reemplazado de actor.

Sobre ello y muchas experiencias y anécdotas más, conversamos con Mario Cortijo, quien contó a La República cómo se dio su salto a la pantalla chica y cómo logró desempeñarse en otros ámbitos artísticos tras su salida de De vuelta al barrio.

¿A qué edad comenzaste a trabajar como actor?

Empecé a trabajar como actor profesional a los 19 años, fue la primera vez que recibí un sueldo. Debuté en la producción teatral Esperando a Godot en el teatro Lucía en febrero del 2017.

¿Cuál fue la producción con la que diste tu salto a la pantalla chica? ¿Cómo se sintió la experiencia?

Cumbia pop fue la primera producción televisiva en la que participé. Conocí a grandes artistas (...) fue una buena primera experiencia.

(Me sentí nervioso) Al comienzo no lo vi como un gran paso, sino como un siguiente paso. Es decir, lo que me tocaba hacer. Pensé: ‘voy a dar todo de mí como lo haría en cualquier proyecto que venga’. Eso hice y me lo tomé muy en serio. Finalmente, me dieron al personaje de Mateo.

Mario Cortijo debutó en Cumbia pop en el año 2017. Foto: captura América TV

Fuiste gimnasta profesional cuando adolescente, ¿alguna vez pensaste en dedicarte a esta disciplina al crecer?

Entrenaba seis horas diarias en La Videna. Era próspero a ser parte de la selección nacional. Cuando se volvió más seria la cosa, mi mamá me metió a clases de inglés y por consecuencia, me fui retirando poco a poco.

¿Cómo llegaste a De vuelta al barrio?

Estaba en la playa con mi familia y me mandaron a comprar pan. Ahí me encontré a Coqui Tapia, él fue director a nivel de ideas de DVAB. Él me dijo que me iban a escribir avisándome sobre un casting. A los cinco minutos me llaman y me dicen que al día siguiente hay un casting en Pachacámac. Fui, hice la escena, y tres horas más tarde, me llamaron para decirme que conseguí el papel para el personaje de Julio porque Emilio Noguerol había renunciado.

Al interpretar al personaje de Julio que durante la primera temporada fue interpretado por Emilio Noguerol tuviste que darle un toque personal al personaje, que se evidenció por el cambio en la personalidad del joven, ¿fue tu decisión hacer ese cambio en la personalidad del actor?

Sí, fue mi decisión, y Coqui (Tapia) apoyó mucho en ella. Como actor formado yo sé que actuar no es imitar, es partir de la verdad. Entonces dije: ‘voy a crear un personaje’. Empecé a investigar sobre la época, a ver fotos de mi papá (en esos años), ver videos de cómo se movía la gente, de cómo hablaban.

Realizada la investigación y fui a grabar, habían dos grupos, siendo el mayoritario el que decía que así no era Julio, que era más aniñado, más torpe. Me lo decía el equipo de producción. Todos me daban indicaciones y yo no sabía a quién hacerle caso, si a mi trabajo o a las opiniones de esta gente que recién acababa de conocer. Eso me hizo sentir muy ofuscado y confundido.

Fue ahí cuando Koky Tapia me dijo que no les hiciera caso y que me concentré en mi ‘chamba’, porque cada actor tiene una interpretación y una construcción propia y autocrítica del personaje.

¿Crees que fue positivo el que salieras de De vuelta al barrio porque así pudiste desempeñarte en otros roles y ganar experiencia en otros ámbitos?

Creo que siempre es bueno ver lo positivo que te da la vida. Algo que agradezco muchísimo ha sido el poder descubrirme como artista en la faceta de conducción y poner mis dones (mi talento, mi cuerpo, mi voz, mis emociones) al servicio y que mejor forma que a través de una plataforma educativa, como lo fue Mundo Matemático, Aprendo en casa y como lo es ahora Nada nos para.

Mario Cortijo debutó como conductor en el 2020 en el programa educativo Mundo temático. Foto: Mario Cortijo/Instagram

¿Qué se sintió al regresar a grabar con tus antiguos compañeros de elenco en DVAB?

Fue hermoso verlos. Sentí una cálida bienvenida que se tradujo en abrazos, miradas y buena energía. Cuando llegué, ellos terminaban de grabar el penúltimo episodio de la serie y se notaba en la atmósfera, que una experiencia muy bonita estaba terminando.

¿Cómo fue la experiencia de volver a interpretar a Julio Ganoza en De vuelta al barrio?

Volver a retomar el personaje fue también muy interesante. De pronto, tenía que grabar con otros dos actores que también interpretaban a Julio. Pensé: ‘Así se debe haberse sentido Tom Holland grabando junto a Andrew Garfield y Tobey Maguire’... y ver cuán diferente pudo ser uno del otro y aun así seguir siendo fieles a nuestras propuestas.

Mario Cortijo apareció en escena junto a Vasco Rodríguez y Emilio Noguerol. Foto: captura América TV

¿Desde hace cuánto formas parte de Nada nos para como conductor?

Desde agosto del 2020 hasta el día de hoy, que he terminado de grabar el programa. Nunca había hecho televisión en otro formato que no sea ficción. Fue totalmente distinto en la cantidad de gente que hay, la modalidad de cómo se graba, la logística fue totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado.

Te animas a realizar los deportes que se tocan en cada episodio del programa de corte deportivo, ¿disfrutas mucho de esa experiencia y qué deporte crees que te ha costado más realizar?

Sí, agradezco mucho de esa experiencia. Es súper intenso el tener que hacer deporte de lunes a sábado durante 3 meses, además grabando televisión, y en tiempo récord. Es aprender los deportes, hacerlos y grabarlos simultáneamente. Lo pude hacer gracias a que fui gimnasta gran parte de mi vida y mi cuerpo estuvo condicionado por ello.

En cada emisión de Nada nos para, Mario nos muestra un deporte o disciplina física e intenta realizar dicho ejercicio. Foto: captura YouTube canal IPE

Los que más me costaron fueron las danzas tradicionales y folclores peruanos, porque requieren de mucha coordinación y entusiasmo, los trajes pesan, raspan y debes bailar por horas.

¿Alguna vez te has lesionado practicando alguno de esos deportes?

Felizmente no. No estaba contemplada una lesión en el presupuesto del plan de rodaje. Entonces, si me lesionaba malograba el plan de grabación.

Había una consigna de parte de dirección y producción de no hacer nada que pueda poner en riesgo mi integridad física. Me sentí muy cuidado y yo también decía: ‘Si me lesiono es mi responsabilidad. Tengo que estar muy concentrado en hacer cada deporte’.

Mario Cortijo conduce el espacio deportivo Nadie nos para de lunes a viernes a las 4:30 p. m. Foto: captura YouTube canal IPE

¿Te gusta más interpretar en cine o en teatro?

Me gusta actuar, y eso implicaría en cualquier plataforma, incluso teatro virtual. Sin embargo, el teatro tiene un significado muy profundo que me conecta con mis orígenes, que meme conecta con mi vocación, con el sentido de por qué hago esto.

Asunto de tres es una obra cinematográfica, ¿podrías explicarme en qué consiste eso?

Claro. Había una pantalla en el fondo del escenario, sobre ese fondo se proyectaban una serie de imágenes durante casi toda la obra. Esas imágenes complementaban las escenas. Incluso, habían algunas escenas que se emitían al inicio y las veías como una película, y después continuaban en carne y hueso, interpretadas por los actores en el escenario.

Era una mezcla de símbolos, como un juego de lenguaje audiovisual bien interesante que creo que fue un gran acierto de parte de la directora Nella “Samoa” Álvarez. Nunca antes había hecho algo así. Las proyecciones eran un elemento indispensable en el montaje, si quitabas alguna, la historia no se contaba.

Mario Cortijo actuó en la obra Asunto de tres junto a Alejandra Chávez y Jose Miguel Chuman. Foto: Mario Cortijo/Instagram

Estás nominado a los Premios Artes Escénicas en la categoría a mejor actor por la obra Asunto de tres y la producción también está nominada en la categoría a Mejor obra, ¿cómo tomas ese recibimiento por parte de la audiencia?

Súper bien. Es la segunda vez que me han nominado a mejor actor. Creo igual que los premios nunca hacen justicia al trabajo de los artistas. En todo caso, agradezco el esfuerzo de querer darle pantalla a nuevos talentos, nuevas obras. La difusión es buena.

La obra Asunto de tres estuvo dirigida por Nella "Samoa" Álvarez. Foto: Mario Cortijo/Instagram

¿Estás trabajando en algún proyecto cinematográfico o audiovisual actualmente?

Estoy a la espera de grabar un cortometraje para EPIC (Escuela de cine) y hace poco grabé un cortometraje llamado Aviones de Papel de un curso de final de carrera de la UPC. Creo que ha sido la experiencia más cinematográfica que he tenido por las largas jornadas de trabajo.

El próximo año en setiembre, voy a tener una temporada teatral dirigida por Roberto Ángeles en el teatro Ricardo Palma con una obra que se llama Tiempos mejores. Tendré además un taller de teatro para adolescentes en febrero en modalidad presencial en la Asociación Cultural Campo Abierto en Miraflores producida por Recuento Producciones.