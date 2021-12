Flavia Laos denunció hackeo de su Facebook: “Han publicado cosas que no tienen nada que ver”

Los personajes de la farándula siempre se encuentran expuestos a las filtraciones de su información personal o a la usurpación de sus redes sociales. Este fue el caso de Flavia Laos quien se pronunció mediante su cuenta de Instagram para denunciar que su Facebook personal había sido hackeado.

La modelo les advirtió a sus miles de seguidores que no hagan caso a lo que se publique en las próximas horas a través de dicha red social. La integrante de Esto es guerra también anunció que debido a este hecho decidió inhabilitar la plataforma hasta que pueda retomar el control de la misma.

Flavia Laos anuncia que su cuenta de Facebook fue hackeada

“Quería contarles que me hackearon Facebook. Así que, si ven algo raro, algún post ahí o algo, han estado publicando cosas que no tienen nada que ver, un poco ofensivas también por lo que me han contado, ni siquiera he estado atenta a eso”, inició.

“Entonces lo han inhabilitado un tiempo, estoy obviamente en el proceso de recuperación y a penas lo tenga de regreso se los voy a comentar por este medio, pero nada si han visto un post raro que yo no haría”, añadió.

Flavia Laos resta importancia a las críticas

Luego de lo que sería el inicio de una posible relación entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, Flavia Laos ha sido fuertemente señalada por los seguidores de Esto es guerra. Sin embargo, la joven modelo expresó que le resta importancia a las críticas y que por el contrario solo ha recibido en los últimos días comentarios positivos.

“He recibido muchísimas críticas en mi vida. Últimamente estoy recibiendo demasiados comentarios positivos, estoy feliz porque de hecho eso significa que estoy creciendo como persona, ustedes me hacen darme cuenta de muchas cosas. Así que nada, agradecida con las críticas”, precisó.