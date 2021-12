Darlene Rosas revela que contrajo COVID-19 en vísperas de Navidad: “Me apena mucho”

Hace menos de un mes, la exchica reality se encontraba contrayendo nupcias con su ahora esposo, el publicista Ricardo Oviedo, en una celebración a lo grande que se realizó en una playa mexicana. Ahora, la recién casada modelo Darlene Rosas vuelve a ser motivo de polémica al dar a conocer alarmante noticia que ha terminado por preocupar a sus seres queridos y a sus fanáticos de redes sociales.

La joven influencer reveló que se contagió de COVID-19 a pocas horas de celebrar Navidad y que ya no podrá festejarla en compañía de su familia, quienes viajaron a México para estar junto a su hija.

Darlene Rosas dio positivo a COVID-19. Foto: Darlene Rosas/Instagram

Darlene Rosas anuncia que tiene COVID-19

Fue por medio de historias de Instagram, que la joven modelo contó sentirse triste, pues en la primera Navidad que sus progenitores viajan a México, ella no podrá estar junto a ellos.

“Tengo COVID. Me frustra tener COVID junto para esta época del año... Justo en la primera Navidad de mis papás en México. Me apena mucho pero no se puede hacer nada”, escribió Darlene Rosas en una de sus recientes publicaciones.

Darlene Rosas exhorta a sus seguidores a realizarse pruebas de descarte

De igual manera, la instagramer reveló no saber dónde ni cuándo se contagió, y aprovechó para mandar un reflexivo mensaje a la gente que la sigue.

“No tengo ni idea en donde me contagié... Solo pongo esto para hacerles recordar que este virus está muy presente! Si tienen así sea síntoma de resfrío, háganse una prueba”, aconsejó la exparticipante de Bienvenida la tarde”.

Así también, Rosas dijo haber tenido pocos síntomas al inicio de haber contraído el virus y no imaginó que era COVID-19. “Yo solo sentía mucho cansancio, dolor muscular pero no tenía tos ni estornudaba. Pensé que era el inicio de un resfriado por el clima. No dejen pasar ni los síntomas más leves, asegúrense antes de convivir con su familia hoy. Cuídense mucho”, puntualizó la también exparticipante de Combate.