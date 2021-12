Christian Domínguez sobre posible regreso de Melissa Paredes a América hoy: “No se habla eso”

Christian Domínguez visitó el set de Amor y fuego este 24 de diciembre y reveló algunos detalles del escándalo de Melissa Paredes tras ser ampayada con Anthony Aranda. Como se recuerda, la actriz se presentó en el programa de América hoy para ser entrevistada por Janet Barboza y en ese mismo día mencionó se tomará unos días para arreglar su situación con su entonces esposo.

Luego de la ausencia de la modelo de América televisión, se ha especulado mucho sobre el posible regreso de la actriz a la conducción del magazine. Por esta razón, los conductores del programa de espectáculos consultaron al cumbiambero si sabía sobre el retorno de su excompañera al programa matutino, a lo que él respondió. “Eso sí, yo no sé nada de eso, no sé. No se habla eso” .

El líder de Gran orquesta internacional recordó que él estaba de viaje cuando la ex Miss Perú fue entrevistada por una de sus compañeras de América hoy. “Yo siempre voy a criticar cuando me hacen opinar de alguien. Yo he estado en programas hace muchos años, cuando no he tenido rabo de paja, y me he negado a hablar de otra persona”.

Actor descarta matrimonio con Pamela Franco después de su divorcio

El cantante de cumbia hizo un recuento de cómo le fue en el 2021. Sin embargo, Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron sobre sus planes de matrimonio con la cumbiambera. Según Christian Domínguez, no se casaría de inmediato con Pamela Franco luego de que se concrete su divorcio con Tania Ríos, ya que se tomaría un tiempo para planear su boda. Realmente nunca hemos dicho que ‘oye me divorcio y hacemos eso’ porque sería... si lo escuchas bien, muy feo escuchar que firmaría un papel para proponer matrimonio”.

Christian Domínguez abandonaría América hoy si ingresa Isabel Acevedo

El también actor tuvo una inesperada reacción cuando Janet Barboza propuso a Isabel Acevedo como reemplazo de Melissa Paredes en América hoy. El intérprete de “Yo te haré recordar” dijo que, si la bailarina ingresa al magazine, no renovaría contrato con el programa. “Seguramente harán un buen trío con ustedes y estaré feliz de verlas todas las mañanas desde mi hogar”.