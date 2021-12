Camila Cabello cantó en show navideño de la Casa Blanca y honró sus raíces latinas con mariachis

Camila Cabello representó a la comunidad latina en el famoso evento navideño ofrecido por la Casa Blanca del Gobierno de los Estados Unidos. La artista de origen mexicano y cubano fue una de las artistas invitadas a cantar en el show In performance at The White House: spirit of the season y sorprendió al interpretar una singular versión de “I’ll be home for Christmas”.

El concierto se llevó a cabo el último 21 de diciembre y se emitió en diversos países del mundo. También contó con la participación de artistas como Billy Porter, Jonas Brothers, Jennifer Garner y Andrea Bocelli.

Camila Cabello cantó junto con mariachis

Camila Cabello fue una de las cantantes estelares del show navideño y sorprendió a los millones de televidentes al aparecer en el escenario junto con una banda de mariachis, homenajeando sus raíces latinas con orgullo.

La famosa estrella de pop no pudo evitar referirse a su participación en el In performance at The White House: spirit of the season y expresó su emoción al tener la oportunidad de cantar previo a la Navidad.

“Qué increíble honor haber cantado nuevamente en la Casa Blanca. Les deseo a todos unas maravillosas fiestas junto con sus seres queridos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Camila Cabello anunció el fin de su relación con Shawn Mendes

Shawn Mendes y Camila Cabello culminaron su relación a mediados del mes de noviembre y anunciaron la noticia a sus millones de fanáticos a través de las redes sociales. En el mensaje expresaron que aún se tienen mucho cariño y que seguirán frecuentándose.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, se lee en el comunicado.