América hoy: invitados del programa revelaron que perdieron a sus seres queridos este año

Esta Navidad será diferente para los miles de peruanos que han perdido a familiares, amigos y personas cercanas a causa de la COVID-19. Hoy, a pocas horas de Nochebuena, el programa América hoy tuvo un momento de nostalgia cuando sus invitadas recordaron a quienes ya no se encuentran con ellos por perder la batalla contra el coronavirus.

Todo comenzó cuando la conductora Janet Barboza pidió una reflexión por las personas que tuvieron que despedirse de sus seres queridos, en especial debido a la pandemia. “Es una Navidad en la que muchas familias no van a pasar con muchos seres queridos, ¿no, Lizbeth?”, dijo dirigiéndose a la especialista en salud mental.

El virus que irrumpió en las familias

La psicóloga Lizbeth Cueva ya se ha ganado el cariño del programa al ser invitada en reiteradas ocasiones para comentar sobre diferentes casos de la farándula local, como el caso de Melissa Paredes o Dalia Durán. Sin embargo, esta vez fue diferente porque habló sobre sí misma y dio a conocer un suceso personal reciente. “Es cierto. Es un momento difícil para muchas familias. Esa pregunta me afecta mucho”, dijo.

Ante ello, Ethel Pozo agregó: “Quiero agradecerte todos los días que has venido a América hoy pese a la profunda pérdida que tuviste muy fuerte este año, y no fallaste ningún día. Te levantaste por tus hijos. Este año perdiste a la persona que amabas”.

Con un nudo en la garganta, Cueva prosiguió. “Sí, perdí al padre de mis hijos el mes de marzo, y me duele más como madre porque había muchos planes, proyectos y para mí es muy difícil. Este es mi lado como ser humano. Estoy dejando de lado mi rol como psicoterapeuta. Para mí es muy difícil darles soporte a mis hijos todos los días. Mi hijo se confirmó el mes pasado y él no estuvo presente, pero sé que de donde estás ambos nos perdonamos y tenemos dos hijos maravillosos”.

PUEDES VER: Ethel Pozo organiza gran fiesta por el cumpleaños del hijo de Julián Alexander

Todo el set no pudo evitar contagiarse de la tristeza y melancolía que se generó a partir de los testimonios. Otro reciente caso parecido fue el de la chef Angélica Chinén, quien también perdió a su esposo este año. “Tengo cinco meses de haber pedido a mi compañero de vida, de pena, de luchas, de alegrías, de todo. Por eso le digo desde acá: José, nos perdonamos. Donde tú estés, feliz Navidad. Guía a nuestros hijos”, señaló.

Como se recuerda, la pareja de esposos José Huerta y Angélica Chinén, a cargo del famoso restaurante Huerta-Chinén, estuvieron internados en el hospital Edgardo Rebagliati y la clínica San Gabriel a inicios de este año, tras infectarse con el nuevo coronavirus. Su esposo no pudo ganar la batalla.

Ethel Pozo celebra cumpleaños del hijo de su prometido

La hija de Gisela Valcárcel tuvo un lindo gesto con el hijo de su actual pareja, el productor Julián Alexander. Resulta que la conductora de América hoy le preparó una fiesta infantil con la temática de los Avengers, de Marvel.

No escatimó en lujos y dejó ver en su cuenta de Instagram detalles de cómo se llevó a cabo la celebración. Asimismo, una de las invitadas fue su madre, quien aprovechó en sacarse una instantánea con el pequeño Cristóbal.

Gisela Valcárcel felicita a su hija en su cumple

El 15 de diciembre, Ethel Pozo festejó sus 41 años; por ello, su madre, Gisela Valcárcel aprovechó la ocasión para dedicarle un extenso mensaje en las redes sociales, con el fin de demostrarle cuánto ama a su única hija y lo orgullosa que está de ella, pues considera que ha logrado ganarse un espacio en la televisión.

Gisela Valcárcel dedica tierno saludo a Ethel Pozo. Foto: Gisela Valcárcel/ Instagram