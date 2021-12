Yo soy: el incómodo momento que vivió el imitador de Dyango con el doble de Cristian Castro

La competencia está que quema. El reality de imitación Yo soy: internacional está demostrando el talento de los artistas nacionales y extranjeros que se han mimetizado como sus artistas favoritos para copiar los detalles más puntuales y ganar dicha competencia.

No obstante, eso no es todo, sino que el programa ha dado a conocer historias inéditas. Un claro ejemplo de ello es el versus que protagonizaron Jairo Tafur, imitador de Dyango, y Daniel Rioja, quien representa al doble de Cristian Castro, este miércoles 22 de diciembre. Dicho duelo se pudo desarrollar como cualquier otra presentación, pero hubo un suceso que causó impresión en la presentadora Karen Schwarz, que reveló el detalle.

El choque de estrellas que se vio la última noche tuvo como ganador al imitador de Dyango, quien pudo salvaguardar su puesto como consagrado gracias a que el ‘Cristian Castro’ argentino no dio lo mejor de sí para el jurado. Sin embargo, este fue el segundo enfrentamiento de dicha dupla, ya que un día anterior se volvieron a batir en duelo, en el que quedaron empatados según el jurado de Yo soy: internacional.

¿Dónde se conocieron los imitadores de Cristian Castro y Dyango antes de Yo soy?

Luego de que la también empresaria Karen Schwarz diera el dato del primer encuentro entre ambos artistas, el reality mostró unas declaraciones de Jairo Tafur. “En un programa en esta misma casa yo un día me le acerqué y, de seguro, él no me conocía, y le dije: ‘Oye, Daniel, me gustaría cantar contigo’. Y él me dijo: ‘Si quieres cantar conmigo, compra tu entrada y canta conmigo’. Y yo me quedé con eso. Imagino que no me conocía en esa época y todas esas cosas. Podría ser eso”, relató

Al finalizar la presentación de ambos cantantes, el presentador Cristian Rivero le consultó sobre el tema al imitador argentino, quien aseguró no acordarse de tal evento. Lo que resaltó de esa parte fue la frase “La música es para unir”, la cual fue ratificada por el doble de Dyango.

¿Quién ganó la revancha entre Dyango y Cristian Castro?

Dejó boquiabiertos a todos. El imitador de Cristian Castro llegó a Yo soy: internacional para medirse con Dyango y robarle su silla de consagrado, con miras a la final del reality de imitación. El pasado martes 21 de diciembre puso los pies en el escenario y conquistó a los jurados, quienes lo pidieron para una ronda más, en la que debía definir la batalla con el doble de Dyango.

No obstante, su revancha no fue como esperaba y, en lugar de convencer al jurado y ganarse la silla, sucedió algo en su presentación que hizo que los jurados retrocedan y reafirmen a Jairo Tafur como el mejor de dicha dupla. Los artistas interpretaron sus temas más representativos, “Contigo en la distancia” y “Azul”. El imitador que interpretó este último tema falló en algo inesperado y no pudo seguir luchando por el puesto. Al ser consultado y pedirle unas palabras de despedida, aseveró: “Claro. Hay que ver siempre los videos. Aparte, es muy bonito estar aquí en este concurso internacional donde están los mejores del mundo”.