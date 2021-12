Nirvana habló sobre las acusaciones de explotación infantil por la portada de Nevermind

Nirvana, la banda liderada por Kurt Cobain, sigue ocupando las portadas de los medios. En esta oportunidad, el abogado de la agrupación se refirió a las acusaciones de Spencer Elden , quien es el bebé protagonista en la portada del famoso disco Nevermind.

Elden, quien ahora tiene 30 años, demandó a los músicos, a la viuda de Kurt Cobain y a los involucrados en la sesión de fotos. Él sostiene que esta producción fotográfica es producto de la explotación infantil y exige un resarcimiento económico.

Nirvana’s lawyers responded to the 'Nevermind' baby's lawsuit, arguing the claims are both meritless and past the statute of limitations. https://t.co/wX0kkHul8S