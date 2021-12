Nicola Porcella tomó radical decisión tras la cancelación de Guerreros México

Cerró su etapa. El expresentador de televisión Nicola Porcella anunció el fin de su etapa en los reality de competencia después de estar casi nueve años en ellos. El modelo envió un mensaje a sus seguidores a través de Instagram luego de enterarse que el programa Guerreros México no iría más en dicho país.

Nicola Porcella estuvo casi nueve años en los reality de competencia. Foto: Instagram/Nicola Porcella

En la publicación expresó su sentir y agradeció por todo lo vivido. Asimismo, hizo un recuento de su carrera en el mundo de las competencias. “2012 empezó mi etapa en EEG. 2019 salí de EEG. 2020 llegue a Guerreros 2020 en televisa. 2021 me tocó ser capitán de leones en Guerreros 2021 en televisa. 2021 se acabo mi etapa en este reality”, escribió.

Nicola Porcella no perdió la oportunidad de agradecer a todos y cada uno de sus seguidores por abrirles las puertas en sus casas y compartir sus logros y derrotas: “Gracias a todos los que me apoyaron desde el 2012, un camino de 9 años de muchas caídas, pero de todas me levanté más fuerte. Gracias a este formato y a la ayuda de personas que las tengo en mi corazón, cumplí el sueño de llegar a Televisa”.

Por último, el también actor oficializó su retiro del mundo de los reality y señaló: “Ahora llegó el momento de buscar otros caminos y otros formatos en televisión. Sin miedo al éxito”. De esta manera, el chico reality de 33 años cierra esta etapa para enfocarse en otros retos profesionales; sin embargo, esta no sería la primera que hace este tipo de anuncios.

Nicola Porcella anuncia contenido renovado en su cuenta de Onlyfans

Después de que publicara su ingreso a Onlyfans y contenido privado por 17 dólares al mes y no recibiera el apoyo que creyó tener, el modelo Nicola Porcella contó que presentará nuevo y mejor contenido en su red social.

En ese sentido, grabó un video en el que se puede oír: “Voy a comenzar a subir muchas más historias, voy a hacer nuevo contenido para el Onlyfans también, que me han pedido un montón”.

Nicola Porcella quiere que regrese Combate para competir

Luego de que se iniciara los rumores del posible regreso de Combate a la televisión nacional, muchos personajes se pronunciaron y uno de los más interesados sería el actor Nicola Porcella, quien aseguró que no regresaría a Esto es guerra.

Al ser consultado por sus fans, el chico reality aseguró: “La verdad me encantaría que vuelva Combate. Después de varios años en descanso, siento que podría salir con todo y tiene mucha gente que quiere verlo nuevamente”.