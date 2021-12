Locutor ‘Chiki’ cuenta el desplante que le hizo Yahaira Plasencia: “Decidí no creerle nada”

Pese a las críticas que suele recibir, Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las exponentes musicales más importantes del Perú. Sus temas no solo se han convertido en éxitos dentro del territorio nacional, sino que también han sonado en distintos países de Sudamérica, lo que llevó a la artista a visitar grandes cadenas internacionales y presentarse en ceremonias de premiación a nivel latinoamericano.

Sin embargo, como es el caso de muchos intérpretes, ella se vio obligada a tocar varias puertas en busca de oportunidades. La ‘Yaha’ también tuvo que hacerlo y recurrió al popular locutor ‘Chiki’, quien por ese entonces trabajaba en radio La Zona al frente del programa Zona de Amor.

‘Chiki’ revela que Yahaira Plasencia le falló hasta en dos oportunidades

Gustavo Hernández, nombre real del presentador radial, escribió un extenso post en su cuenta de Facebook donde contó cómo fueron sus primeros encuentros con Yahaira Plasencia. ‘Chiki’ afirmó haber estado dispuesto a darle las oportunidades necesarias para que suene en la radio; sin embargo, la salsera lo plantó hasta en dos ocasiones por lo que él decidió no volver a darle chance.

“Corría el año 2016 y Yahaira Plasencia decide lanzarse como solista y dejar la orquesta Son Tentación. En ese momento yo trabajaba en radio La Zona y la llamo para ofrecerle nuestro apoyo con alguna entrevista en la radio o con alguna canción que tenga en mente. Quedamos para entrevistarla en el programa que tenía en ese entonces, que era Zona de amor. El mismo día de la entrevista se comunicó su hermana con la producción de la radio diciendo que no iría a mi programa porque tenía un viaje y sin embargo todo fue una MENTIRA. Ella no había viajado a ningún lugar, ya que al día siguiente por la mañana estaba en una entrevista en radio Moda”, inició.

Chiki reveló los distintos impases que vivió con Yahaira Plasencia. Foto: captura Facebook

“La cosa es que pasaron un par de meses y radio Moda no tocaba su canción. Entonces ella se comunica conmigo y me pide una reunión. Nos sentamos y le dije lo siguiente: ¿Ahora sí me buscas? ¿O sea, primero me mientes, me choteas y, como la otra radio no pone tu canción, ahora sí me pides disculpas? En ese momento iba a darle otra oportunidad y me prometió trabajar en exclusiva con nosotros, otra MENTIRA más, ya que pasaron dos días y no me contestaba el celular. La cosa es que decidí no hablarle más y no creerle nada a Yahaira Plasencia”, añadió.

‘Chiki’ revela que Yahaira reconoció su error y ahora son grandes amigos

Más adelante en su relato, Gustavo Hernández contó que volvió a recibir el llamado de un nuevo representante de Yahaira Plasencia para tener otra reunión. Esta se dio y fue aprovechada por el locutor para descargar su incomodidad por los anteriores impasses con la salsera. No obstante, el presentador radial también reveló que con el tiempo ambos se hicieron muy amigos y señaló que la ‘Yaha’ fue una de las pocas que estuvo a su lado en un momento complicado que vivió hace poco.

Chiki y Yahaira hoy mantiene una gran amistada a pesar de los problemas del pasado. Foto: Instagram

“Pasaron tres años y un nuevo manager que trabajaba con ella me pidió para juntarnos con Yahaira en su casa, fue una reunión bastante tensa porque le dije todas las cosas que me disgustaron. Ella reconoció muchos errores, admitió que la fama se le había subido a la cabeza y que le hacía caso a mucha gente que perjudicó su carrera. ¿Me creerán que ahora somos muy buenos amigos? Ella ha sido mi oyente hasta hace poco en radio Corazón. Cuando estuve invitado en unos premios en Miami hemos almorzado juntos, y hace un par de meses que mi padre estuvo a punto de morir ella fue una de las pocas artistas que me escribió mostrándome su solidaridad”, puntualizó.