La venganza de los ex VIP por MTV ONLINE GRATIS: revisa aquí cómo ver el capítulo 14 completo

La venganza de los ex VIP sigue causando emociones intensas entre los televidentes. MTV se caracteriza por tener reality shows muy controversiales y polémicos, donde las intrigas, el sexo y el desenfreno son los protagonistas. Acapulco shore, Jersey shore, entre otros, han demostrado éxito al exhibir la privacidad de sus participantes, quienes hacen de todo por ganar sus concursos y llevarse millonarios premios. Y el reality La venganza de los ex no es la excepción.

En la presente nota podrás conocer más datos de este programa concurso, en qué canal verlo, los horarios, los integrantes, entre otras informaciones de interés.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

La venganza de los ex es un reality muy popular. Foto: MTV

Luego de que Brandon escuchara la conversación entre Frida e Ian en la sala Tornado, este último fue al encuentro de su amigo para apaciguar los ánimos, lo que finalmente ocurrió.

¿Quiénes son los integrantes?

Los integrantes de este reality son los siguientes:

Kim Shantal , influencer

, influencer Esteban Martínez, modelo y atleta

modelo y atleta Aylin Criss , tiktoker peruana

, tiktoker peruana Ian García, entrenador, cantante y modelo mexicano

entrenador, cantante y modelo mexicano Frida Urbina, tiktoker mexicana

tiktoker mexicana Juan Camilo Pulgarín, influencer colombiano

influencer colombiano Daphne Montesinos, entrenadora mexicana

entrenadora mexicana Robbie Mora, cantante y entrenador personal

cantante y entrenador personal Brandon Castañeda, cantante y entrenador mexicano

cantante y entrenador mexicano Kelly Medanie, modelo.

¿De qué trata La venganza de los ex VIP?

Diez chicas y chicos solteros se mudan a una playa idílica para pasar unas divertidas vacaciones de verano en el paraíso, hasta que sus exparejas aparecen para malograrles la estancia.

La venganza de los ex VIP: horario

Los horarios para ver el programa son los siguientes:

México: 10.00 p. m.

Colombia: 11.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

La venganza de los ex VIP: canal de transmisión

Muchas intrigas se ven en La venganza de los ex. Foto: MTV.

Los canales en los que puedes ver este programa son los siguientes:

Movistar: 602 (Estándar) / 768 para MTV Live

DirecTV: 264

Claro TV: 80 (SD) y 559 (HD).

¿Cómo ver MTV EN VIVO?

Para mirar en vivo los episodios de La venganza de los ex VIP debes conectarte a MTV por cualquier servicio de televisión de paga. Los episodios son transmitidos todos los martes y jueves a las 10.00 p. m.

¿Cómo ver Paramount+ EN VIVO?

La venganza de los ex propone una vida en comunidad. Foto: MTV

Además de la señal de MTV, puedes disfrutar del programa con el servicio de streaming de Paramount+, al que puedes acceder desde un smartphone u ordenador.

¿Cómo ver los capítulos completos de La venganza de los ex VIP 2021?

Los episodios completos de La venganza de los ex VIP 2021 son transmitidos todos los martes y jueves a las 10.00 p. m. por medio de MTV. Asimismo, también puedes disfrutar del programa con el servicio de streaming de Paramount+, al que puedes acceder desde un smartphone u ordenador.

¿Dónde puedo ver La venganza de los ex VIP capítulo 14 completo ONLINE GRATIS?

Puedes seguir el minuto a minuto de La venganza de los ex VIP EN VIVO ONLINE GRATIS a través de la sección de Espectáculos de La República.