La Uchulú vuelve a grabar con Shamuco tras distanciarse después de malentendidos

El famoso personaje La Uchulú se reunió con Shamuco, de quien se había distanciado por malentendidos. Se volvieron a encontrar en el sketch que grabaron para YouTube , en el que bromeaban sobre distintas tradiciones peruanas para la llegada de Año Nuevo.

La Uchulú responde a un seguidor sobre la infidelidad: “No engaño a nadie”

El domingo 17 de octubre, La Uchulú le comentó a sus seguidores qué hay detrás de su distanciamiento con Dian Samuel González, el Shamuco, otro pintoresco personaje de redes sociales.

La integrante de El reventonazo de la Chola escribió, en sus historias de Instagram, un extenso mensaje sobre el tema, no sin antes advertir que se reservaría algunos detalles. “Por respeto a ellos y a mi persona”, dijo.

“A nadie se le ha subido los humos o la fama porque, en primer lugar, yo soy una persona común y corriente, que no le ha ganado a nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Ahora, ya ambos estamos en diferentes proyectos: él en los suyos y yo en los míos. Y no, no volveremos a grabar más videitos juntos porque así lo hemos decidido ambos”, afirmó.

17.10.2021 | Historia de La Uchulú sobre el Shamuco. Foto: captura La Uchulú / Instagram

Dayanita no quiere que la confundan con La Uchulú

Dayanita no se mostró muy incómoda con el comentario que Jorge Benavides y los otros integrantes del programa JB en ATV tuvieron en uno de los sketches.

La actriz cómica estaba caracterizada como Rossy War en el segmento de ‘Buscando a los dobles de los exponentes de la cumbia peruana’.

No obstante, Benavides apenas la vio se refirió a ella con el nombre de La Uchulú, lo cual no fue del agrado de la actriz. “Señora, no se pase. Mencióneme todo lo que quiera, pero ese nombre no”, sostuvo inmediatamente.