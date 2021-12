Kunno responde a las críticas de cibernautas por su cirugía en el rostro

Kunno vuelve a ser el centro de atención en las redes sociales. En esta oportunidad, el influencer utilizó su cuenta de TikTok para responder a las críticas que recibió tras compartir un video en el que mostraba cuán difícil le era sonreír. Esto, luego de pasar por una operación de mandíbula.

“Ya vi que hay gente que habla, porque yo tampoco me di a explicar. Cuando yo les dije que no podía sonreír, es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron ‘chueco’”, comentó.

Si bien la celebridad de Monterrey recibió distintos mensajes de cariño por parte de sus seguidores, también existieron apodos. Ante esto, Kunno mencionó que muchas cosas que se dicen de él, son mentiras o exageraciones.

“Ustedes de 10 chismes, nueve los inventan. Voy a poder sonreír bien después de recuperarme”, finalizó.

Kunno reveló que no puede sonreír por cirugía estética a la que se sometió recientemente

Kunno reveló a sus seguidores que se sometió a una operación estética en el cuello y el rostro, a través de su cuenta de Instagram.

Si bien el influencer se animó por este procedimiento con la intención de verse más estilizado para las fiestas, admitió que está sufriendo con algunas complicaciones en el periodo posoperatorio. Una de ellas es la incapacidad para sonreír.

La celebridad de TikTok se tomó con humor este inconveniente y se animó a mostrar a sus fanáticos cómo se ve su sonrisa actualmente.

Kunno lanza nuevo tema y desactiva contador de ‘no me gusta’ para no romper el récord de “Tal vez no”

El 23 de noviembre, el tiktoker estrenó por todo lo alto el videoclip de “Que perra soy” o “QPS”. No obstante, su anhelada producción comenzó a acumular un incesante número de ‘no me gusta’, con 19.730 reacciones negativas en sus primeras 22 horas.

Ante la posibilidad de romper su propio récord del video con mayor ‘no me gusta’ en la plataforma de YouTube México, deshonrosa distinción que alcanzó con “Tal vez no”, Kunno optó por desactivar el contador.