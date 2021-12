Karen Dejo reveló que ha iniciado un romance: “Estoy llevando una situación tranquila”

Tras mantenerse alejada de las pantallas por su inesperada salida de Esto es guerra, Karen Dejo reapareció en la televisión como invitada en América hoy, donde sorprendió al hablar sobre su vida amorosa.

Durante su presentación en el programa, la ex chica reality reveló que dejó atrás la soltería y que ahora se encuentra en una relación sentimental.

“Yo soy muy autosuficiente y no permito que un hombre me pisotee. Estoy en una relación hoy”, contó.

PUEDES VER: Karen Dejo revela por qué no contrajo matrimonio con el padre de su hija

Asimismo, no se animó a dar más detalles de su romance y solo mencionó: “Lo que puedo decir es que uno aprende a madurar, a evolucionar”.

No obstante, Janet Barboza insistió y directamente le preguntó si estaba enamorada. Inmediatamente, Karen Dejo solo dijo: “Estoy tranquila, llevando una situación tranquila en mi vida y quiero seguir así”.

Karen Dejo revela por qué no contrajo matrimonio con el padre de su hija

Durante un segmento de América hoy, los conductores e invitados realizaron una dinámica sobre el matrimonio. La ex chica reality Karen Dejo reveló que el padre de su hija, Carlos Abanto, pidió su mano. “Me hubiera encantado casarme, pero no lo hice porque había muchos problemas”, reconoció Karen Dejo.

Agregó que ella considera al matrimonio la “coronación de una relación”, y que por ende esta ceremonia no es “una solución”. Durante el segmento también participó Nicola Porcella, quien dijo que en un momento de su vida quiso casarse, pero ya no se encuentra en esa etapa.

El día en que Karen Dejo dijo que no quería enamorarse

En una entrevista para América espectáculos, Karen Dejo mencionó que se encuentra enfocada en su hija y en su crianza. Además, Dejo reveló que si alguna persona aparece en su vida tendrá que hacer un gran esfuerzo.

“Estoy soltera. Cuando un hombre llega, llega; y cuando no llega, no llega. Ahora estoy disfrutando del amor de mi vida, que es mi hija… pero es que no me da la gana. La que no quiere ahora soy yo, que me ganen, que hagan su mérito”, contó en ese momento.