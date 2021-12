Juan Víctor Sánchez mostró audio inédito de Andrea San Martín exigiéndole darle fruta a su hija

No se calló nada. El empresario Juan Víctor Sánchez se presentó en el programa de Amor y fuego para negar las confesiones que hizo su expareja, Andrea San Martín, para Magaly TV, la firme. Además, presentó un audio que revelaría la forma en que la madre de su hija le da fruta, testimonio que confirmaría la versión que brindó una de las nanas que cuidó a su pequeña al referirse a la forma agresiva con la que Andrea San Martín le hace comer a la bebé.

En la evidencia, se puede escuchar a la exconductora de La banda del Chino decir: “Tienes que hacer algo porque conmigo ya está acostumbrada, sabe que ya me llega, se lo voy a dar, agarra y dáselo, ábrele la boca y dile que lo tiene que comer y después de un rato va a decir ‘a mi viejo tampoco se la puedo hacer, entonces me la voy a comer’”.

Asimismo, Andrea San Martín confirmaba que si su hija regresaba su fruta, ella no le dejaba, sino que le exigía que la vuelva a comer: “Esa es la única solución, porque a mí me hacía lo mismo al inicio, me botaba la fruta, se la volvía a dar, me la botaba, se la volvía a dar, hasta que un día dijo ‘para qué lucho, me la voy a tener que comer’, y ahora se levanta y todos los días su jugo de papaya con algo, se lo toma un vaso entero, sin decir pío, simplemente se lo pongo cerca o en su camita, se toma todo y fin, y luego ya come su huevito, lo que sea, y en la tarde su fruta”.

El extripulante de cabina, Juan Víctor Sánchez, considera que ello es “un maltrato a cierto nivel, no es una crianza que yo aplicaría con mis hijos, no es una crianza que yo he aplicado con mi hijo mayor ni con mi hija menor”.

Andrea San Martín negó las acusaciones de sus exnanas

Rompió su silencio. La modelo Andrea San Martín asistió al programa de Magaly TV, la firme para contar cómo sucedieron los hechos de los que la acusó su expareja, Juan Víctor Sánchez, de maltrato infantil hacia la hija de ambos.

Entre las pruebas que el empresario presentó a la Fiscalía para que se investigue están los tres testimonios de sus exnanas, quienes alegan lo mismo, en otras palabras; sin embargo, la exchica reality aseguró que las extrabajadoras se fueron de su casa por robo y la última por extorsión.

Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín asisten a terapia de familia

La modelo Andrea San Martín y su expareja, Juan Víctor Sánchez, anunciaron que están asistiendo a terapia por recomendación de las autoridades, quienes al encontrar que la menor no estaba en amparo por ninguna de las dos partes, los derivó a la Demuna para que haga seguimiento al caso.

Además, la recomendación fue que como familia lleven terapia para mejorar algunos aspectos. La exconductora aseguró que el problema no es tan sencillo como parece y los papás podrían perder la custodia de la pequeña.