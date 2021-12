Juan Víctor a Andrea San Martín: “No voy a pasar Navidad con mi hija pese a que me corresponde”

La batalla judicial y familiar entre Andrea San Martín y su expareja, Juan Víctor, no tiene cuándo acabar. El último jueves, él se presentó en el set del programa Amor y fuego para responder a la ex chica reality, quien un día antes brindó una entrevista a Magaly Medina donde negó todas las acusaciones por maltrato infantil en su contra.

Juan Víctor Sánchez reveló que, debido al conflicto que mantiene con la exconductora de La banda del chino, no podrá pasar Navidad con su hija pese a que, según el acuerdo al que llegaron ambos con sus abogados, este año le tocaba a él.

Anunció que dejará el Perú temporalmente y viajará a Estados Unidos para celebrar estas fiestas. Lamentó que el póximo año tampoco pueda ver a su pequeña.

“Yo estoy viajando en la madrugada, no voy a pasar Navidad con mi hija pese a que me corresponde. Mis hijos no van a pasar Navidad juntos , el próximo año tampoco ya que tiene que pasarlo con su mamá”, expresó.

Le mandó mensaje a Andrea San Martín

Le recordó a Andrea San Martín que estuvo dispuesto a hablar directamente con ella por el bienestar de su hija; sin embargo, ella se habría negado.

“Directamente a ti, Andrea, he estado dispuesto a arreglar las cosas, a conversarlo, hemos tenido la oportunidad de la Demuna y simplemente en ese momento no quisiste aceptarlo. Feliz Navidad”, expresó Juan Víctor Sánchez.

Niega intentar quitarle su hija

Sobre las declaraciones de Andrea San Martín, quien aseguró que él desea quitarle la tenencia de su hija, Juan Víctor negó esa afirmación.

“En ningún momento ese ha sido el plan. El plan o la estrategia es que mi hija pueda tener a su papá y a su mamá. Yo no me voy a llevar a mi hija a ningún país, yo no voy a privar a mi hija que vea a su madre si tenemos una tenencia compartida. (...) Mi hija necesita a su madre”, sostuvo.