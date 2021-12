Joshua Bassett fue internado por estrés cuando “Drivers license” se hizo viral

El cantante Joshua Basset contó lo mucho que le perjudicó el acoso virtual que recibió por parte de los cibernautas después de que se especulara que él sería el que inspiró la canción “Drivers license” de Olivia Rodrigo.

El intérprete de “Crisis” fue el invitado especial a la última edición de Zach Sang Show, un canal de YouTube en el que se realizan entrevistas a distintos artistas, como Ariana Grande, Lisa de Blackpink, Shawn Mendes, entre otros.

En la conversación, el protagonista de High School Musical reveló que sufrió un ataque de ansiedad tan fuerte que parecía un ataque al corazón. Además, comentó que los médicos le dijeron que esta situación pudo provocar un desenlace fatal para él.

¿Cuáles fueron las primeras reacciones del músico cuando se estrenó la canción?

En una entrevista con BuzzFeed, para promocionar su primera producción, Bassett habló sobre cómo se sintió con respecto al sencillo de Rodrigo.

“No, quiero decir, lo entiendo. Entiendo por qué la gente pregunta sobre esas cosas, pero realmente no me afecta. Es un poco divertido en este punto“, fueron los primeros comentarios que dio el músico.

Joshua Basset y la parodia de “Drivers Licence” que hizo SNL

Luego del éxito que alcanzó Olivia Rodrigo, el programa Saturday night live hizo una parodia sobre el tema en marzo. Esta se basaba en un grupo de hombres que jugaban al billar, analizando la balada de la ruptura en un bar. Mikey Day bromeó: “Mi exnovia Gina es Joshua Bassett”.

Ante esto, Basset no hizo más que tomarse la broma con humor. “Es realmente un honor que SNL se burle de él, ¿estás bromeando? Fue realmente genial. No estaba molesto por eso. Yo estaba como ‘esto es un poco loco’. Fue realmente una locura“, dijo para el portal The Post.