Johanna y Carlín en modo Navidad

‘Un cuentazo de Navidad’ muestra a Papá Noel y Mamá Noela, personajes entrañables de la época navideña así como Jack La Lane, el pavo navideño con su amigo el panetón, y muchos invitados más. Todo esto acompañado de musicales y anécdotas a cargo de Johanna San Miguel y Carlos Carlín.

Se trata de una creación colectiva de los protagonistas junto al director Bruno Ascenzo e Ítalo Cordano. Se presenta de manera virtual, hasta el 6 de enero por Joinnus.

“Es un show que hace un sarcasmo a la Navidad, ya que todos estos días estamos sumergidos en una locura. He hecho este juego con base en el estrés que estamos viviendo porque, además de trabajar, estás pensando en los regalos, el pavo y el panetón”, dice la actriz.

“Es una celebración de Navidad a nuestro estilo con mucho humor. Una sátira. Hacemos varios personajes cada uno. Finalmente un mensaje de unión que corresponde en estos momentos, pero contado a nuestro estilo. Hay apariciones del pavo hablando con el panetón, una escena hot de Papá Noel y Mamá Noela, están María y José, pero son imágenes de yeso que siempre están metidas en una caja todo el año y las sacan en diciembre donde cobran vida con la nariz rota”, cuenta por su lado el actor.

De niños, ¿qué vínculo tenían con la Navidad, se ilusionaban?

J: Yo esperaba la Navidad porque era el único día que mis cuatro hermanos podíamos estar juntos con mamá. Ella fue madre soltera y nos crió sola en la casa de mi abuela, trabajaba día y noche. Una vez escuché que alguien decía que yo había crecido llena de regalos, porque había estudiado en el Villa María. Lo que no saben es que estudié becada, porque mi madre fue a pedir que me den ese beneficio. Nuestras Navidades eran tranquilas, no eran ostentosas. Para mí el mejor regalo era tenerla todo ese día en casa.

C: La ilusión de Papá Noel se acabó cuando descubrí a mi papá disfrazado echándose talco en las suelas de sus zapatos, para simular que había entrado por el techo (ríe). Es un evento familiar. Ahora hay una bebé en casa, mi sobrina de seis meses, así que con ella todo es magia en Navidad, cobra otro sentido. Estoy ilusionado.

¿Qué les espera para el 2022?

J: Sigo en ‘Esto es guerra’, donde he sido feliz todo este año. No sé quién será mi nuevo compañero.

C: Culminé siete años de ‘Wantan Night’, fue una decisión del canal igual que con otros contenidos. Me da mucha pena porque era una ventana para poder mostrar el talento de gente que no tenía otra ventana, pero, bueno, ya habrá otro espacio donde hacerlo. Lo que es seguro es una obra teatral con Johanna.❖