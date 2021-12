Willie González revela que le extirparon un cáncer: “Gracias a Dios todo salió bien”

Willie González, uno de los intérpretes de salsa romántica y sensual más famosos, reveló a través de sus redes sociales, Instagram y Facebook, que había sido intervenido quirúrgicamente para extirparle un tumor cancerígeno.

En su publicación titulada Para los que no lo sabían, realizada el 22 de diciembre, el cantautor puertorriqueño indicó que la intervención se realizó en junio de este año.

Willie González libre del cáncer

Seis meses después de haber sido sometido a cirugía, el intérprete de “No podrás escaparte de mí” y “Quiero morir en tu piel” se animó a hacer público lo que vivió.

“A pesar de todo lo que todos hemos pasado con tantos problemas de salud, en junio de este año estuve en el hospital en San Juan Puerto Rico, en la cual me sometieron a una operación para extirpar un cáncer y gracias a Dios todo salió bien. No quise publicar en aquel entonces para no preocupar a mis seguidores. Les comento que estoy libre del mismo, ya que la intervención fue todo un éxito”, expresó Willie González, sin detallar el área y tipo de tumor cancerígeno que lo aquejaba.

22.12.2021 | Publicación de Willie González sobre su intervención contra el cáncer. Foto: captura Willie González/Instagram

Willie González agradece a su esposa Millie Zavala

En su publicación, el llamado ‘Amo y señor de la salsa sensual’ dedicó un agradecimiento especial a su manager y esposa, Millie Zavala, con quien se casó en enero del 2012.

“Quiero darle las gracias a mi esposa Millie, que estuvo conmigo al frente de esta batalla hasta lograr recuperarme”, dijo.