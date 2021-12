Dua Lipa y Anwar Hadid habrían puesto pausa a su relación después de salir por dos años

Dua Lipa habría terminado su relación de dos años con el modelo Anwar Hadid, hermano menor de Gigi y Bella Hadid. De acuerdo a lo dicho por una fuente cercana a los Hadid, la pareja habría puesto en pausa su relación por pasar mucho tiempo distanciados.

“Dua y Anwar se están tomando un descanso de su relación y están pasando un tiempo separados. Están resolviendo las cosas ahora mismo”, dijo el entrevistado, quien prefirió no dar su nombre.

Dua Lipa and Anwar Hadid 'pull the plug on their two-year relationship' https://t.co/Mkg0DLYPt4