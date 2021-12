Desde “Buscándote” hasta “Att: Amor”: la historia musical de Greeicy y Mike Bahía

Si bien Mike Bahía y Greeicy Rendón han compartido una vida sentimental durante los últimos años, también el talento es un factor de coincidencia. Los cantantes han gestado letras y ritmos, y han capturado así el apoyo de un público, que ahora aplaude la noticia de que serán padres. Desde el 2014, con “Buscándote” hasta la actualidad con “Att: Amor”, han transitado videoclips, historias y mucha gratitud.

“Siempre que exista amor se acaban los errores y los corazones tienen la razón”, se escucha en el último éxito, mientras que más de un suspiro y un clic se someten a la pantalla de YouTube cuando la colombiana muestra su barriga de embarazada. ¿Quieres saber cuáles son los temas musicales que vinculan a ambos artistas? No te pierdas esta nota.

Buscándote

Lanzada en el 2014, esta pegadiza canción reúne a ambas figuras públicas: Mike Bahía canta y Greeicy protagoniza el video oficial. “Por eso te veo radiante, por eso estoy elegante”, entona el colombiano mientras la artista baila y recibe la dedicatoria del autor. Vale mencionar que uno de los fragmentos de este tema no solo se encuentra en el corazón de Mike, sino también en su cuello. ¡Sí! Se tatuó en esa parte del cuerpo una de las partes más emocionales: “Tengo que decirte que antes de que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte”.

Amantes

Esta canción fue un hit en el 2017 y, aunque no se trate de su propia historia, el papel de ambos fue esencial para que la letra se convirtiera en un himno de las fiestas y encabezara varias listas de reproducción. El video, por su parte, retrata el deterioro de una relación y la presencia de una persona que cambia todas las reglas para desatar una aventura amorosa.

Esta noche

Popularizado en el 2019, este tema musical, a diferencia de la anterior, revela una historia de amor sin engaños, que inicia desde un conocimiento básico, amistad. Es, entonces, un amor naciente que crece con las declaraciones de ambos: “Tengo que confesar que tú me gustas un poco más y también me pierdo solo en tu mirada”, canta Greeicy.

Quédate aquí

“A raíz del éxito que (Greeicy) ha tenido en el mundo de la música, ya no la tengo en mi casa (...) Y una noche me encontraba solo en la casa y estaba lloviendo, y yo decía: ‘¿será que esto me la va a alejar?’ Y yo dije: ‘bueno, ¿qué le dirías si se aleja, estás solo y le vas a mandar un mensaje?’”, explicó el artista para El Universo y reveló que de esta manera nació la canción.

Cuando te vi

Se trata de una producción emotiva, masificada en el 2020, que resalta la emoción que surge gracias al amor a primera vista. Es un tema dedicado a sus padres, pero también al amor como figura reinante, ya que también aparece una foto de ella y Mike Bahía.

Si tu amor no vuelve

Los cantantes le obsequiaron esta adaptación al público durante este año pandémico, 2021. El relanzamiento de un clásico del vallenato le dio un aire fresco al recuerdo de todos los que crecieron con las voces de los Binomios de Oro.

La rutina

También publicada en el 2021, Mike Bahía dio a conocer esta canción cuando estaba en Perú y Greeicy se encontraba lejos de él. El video presenta imágenes de un artista melancólico que viaja en su auto por toda la ciudad solo para recordarle a su novia, que algún día fue su mejor amiga y que hará lo que pueda para enamorarla todos los días como esa primera vez.

Lejos Conmigo

La voz de Alejandro Sanz se sumó a la talentosa cantante en el 2021 y juntos lanzaron este tema musical capaz de alborotar a los fanáticos, ya que no solo los seguidores de ambos artistas estuvieron atentos, sino también los de Mike Bahía: él aparece como protagonista en el videoclip. En el escenario se muestra a un elegante Mike encargado de hacer una visita guiada a un museo, mientras que una tímida Greeicy imagina qué pasaría si la atracción que él le despierta, se volcara a la realidad.

Att: Amor

Lanzado este jueves 23 de diciembre y con una temática navideña, ambos artistas emplean una de las herramientas más poderosas, la música, para compartir con el público el fruto de su amor: la noticia de que en unos meses llegará su primer hijo.