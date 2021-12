Bryan Arámbulo confesó cuál es su mayor sueño en la vida: “Ganar un Grammy”

El cumbiambero Bryan Arámbulo atraviesa una de las mejores etapas de su vida en el ámbito familiar y laboral debido a la gran acogida que ha tenido de parte de su público durante este último año, en el que se ha reactivado el sector de los eventos.

El diario Popular lo entrevistó para hablar sobre sus logros y el cambio radical que ha dado su vida al tener la fama y el nombre que ha ganado. No obstante, eso ha servido para que se mantenga como la persona humilde que siempre fue: “No soy monedita de oro para gustarle a todos, pero me quedo con los que les gusta lo qué hago, mi familia, mi lindo público, para ellos todo mi amor”.

Asimismo, Bryan Arámbulo negó ser un divo: “Algunas personas me dicen así, no me disgusta pero soy simplemente Bryan Arámbulo, un chico de pueblo”. Por otro lado, habló sobre el momento que vive: “me parece increíble las cosas hermosas que me pasan”.

Para el próximo año 2022, “Estoy preparando un disco con temas inéditos”, confiesa el joven huachano. Con respecto a su tour por Europa que fue un rotundo éxito, comentó: “Fue algo que hasta ahora no lo puedo creer. Me encantó todo de allá, la gente maravillosa”.

Finalmente, Bryan Arámbulo fue consultado por los logros más importantes que le gustaría alcanzar en un futuro y confesó: “Deseo ganar un Grammy, pisar escenarios internacionales, alternar con grandes figuras, recibir premios por mi talento”.

Bryan Arámbulo se hizo rinoplastia y aparece con nuevo look

El cantante Bryan Arámbulo publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde se ve en compañía de su mamá. Lo que llamó la atención de muchos de sus seguidores es que llevaba un parche en la nariz y se ve de una forma más respingada a la que tenía.

El artista, por su parte, aún no ha confirmado nada, pero visitó el Canal 4 y en las fotografías que publicó se puede ver claramente la rinoplastía que se realizó.

Bryan Arámbulo recibió la segunda dosis contra la COVID-19

El huachano Bryan Arámbulo se presentó en el puesto de salud ubicado en Plaza Norte para ser inoculado con la segunda dosis contra la COVID-19. Esto se dio después de que cancelara una presentación artística en el que no se cumplía con los protocolos de bioseguridad establecidos.

A su salida del recinto, el artista afirmó: “Invito a todos a vacunarse en cualquier punto del Minsa, en especial a mis compañeros artistas para ser ejemplo de nuestros seguidores, con el fin de pasar estas fiestas de Navidad y Año Nuevo protegidos y protegiendo a nuestros seres queridos”.