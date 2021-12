La dura crítica de ‘Gato’ Bazán a Armonía 10: No está al nivel de Grupo 5 ni Agua Marina

Rompió su silencio sobre Armonía 10. El animador Luis ‘Gato’ Bazán, exintegrante de la agrupación de cumbia, ha generado polémica por las declaraciones que hizo durante una entrevista realizada por el youtuber peruano Carlos Orozco. Además de revelar las razones de su retiro del grupo, donde él era considerado un emblema, también aprovechó para lanzar una fuerte crítica.

En un momento de la conversación, el youtuber le pregunta sobre si cree que Armonía 10 aún sigue estando en el mismo nivel artístico que otras exitosas agrupaciones como Grupo 5 y Agua Marina . El ‘Gato’ Bazán fue tajante con su respuesta. “No”, dijo.

No hay un líder

Luego, explicó que su anterior trabajo ha bajado de nivel profesional ante su competencia debido a que no cuenta con “un referente”; es decir, un líder que represente a la agrupación.

“Porque Agua Marina siempre se proyectaron, la voz líder es José Quiroga. Grupo 5 es Christian (Yaipén), que es hábil y lo respeto mucho; si es su agrupación y es de su familia, entonces, él es el mejor representante”, expresó el animador, quien ahora tiene su propio grupo llamado Don Gato y su pandilla.

Mencionó que él se considera el último representante de la agrupación dirigida por Walter Lozada. “El referente de Armonía, no es que me jacte, sino que en las épocas flacas, siempre quedaba yo. ¿Y ahora quién queda? Yo no me siento feliz con lo que está pasando en Armonía ”, agregó.

Luis Bazán ahora tiene su propio grupo Don gato y su pandilla. Foto: GLR

PUEDES VER Conoce a Leandro Lozada, el heredero de Armonía 10 que sigue los pasos de Christian Yaipén en el Grupo 5

Cobran menos que antes

Afirmó que Armonía 10 cobra menos en sus conciertos que antes de la pandemia y que Grupo 5 y Agua Marina les lleva una gran ventaja en la boletería.

“Esos grupos están cobrando por tres, por cuatro, por cinco de lo que cobraban antes de la pandemia y les pagan. Han salido otros integrantes, pero la agrupación no ha caído . Pero acá (en Armonía 10) no pues, no (están cobrando esos montos) para nada”, sostuvo.

“Una cosa es ser una voz original y otra cosa es imitar”

Se refirió a la salida de sus excompañeros de Armonía 10 y aseguró que ahora muchos de los músicos del grupo no sacan temas propios.