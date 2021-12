Padres de Alicia Witt, actriz de Dune y The walking dead, fueron encontrados muertos en su hogar

La actriz Alicia Witt se encuentra atravesando un duro momento, pues, según informó el diario estadounidense The New York Post, sus padres fueron encontrados sin vida el último lunes 20 de diciembre en su casa en Massachusetts, Estados Unidos. Los efectivos policiales intervinieron luego de que la intérprete le pidiera a un familiar que constatara si había pasado algo con ellos, ya que durante varios días no había tenido noticias de sus familiares.

Los cuerpos de Robert Witt, de 87 años, y Diane Witt, de 75, fueron encontrados el lunes por la noche en su propiedad, sin que se haya identificado ningún trauma. Pese a que calificaron el hecho como “no sospechoso”, según la Policía de Worcester, el hecho continúa en investigación.

Alicia Witt se pronuncia tras el fatídico hecho

La actriz, que ha participado en el filme Dune (1984), de David Lynch, compartió un comunicado vía E! News, en el que se leía lo siguiente:

“Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo están”, se leía en un inicio.

”Lamentablemente, el resultado fue inimaginable. Pido un poco de privacidad en este momento para llorar y comprender este giro de los acontecimientos y esta pérdida surrealista”, agregó la también modelo de 46 años.

De acuerdo al diario The Telegram & Gazette, se habían reportado informes de que la pareja había tenido algunos problemas con el horno y, por eso, usaba un calentador. Sin embargo, cuando los bomberos acudieron al lugar de los hechos, aseguraron que no había señales de monóxido de carbono en el lugar.

Alicia Witt se encuentra devastada por la muerte de sus padres.

“No hubo signos obvios de trauma”, indicó el teniente de Policía Sean Murtha, que explicó que una vez que se les hagan las autopsias a los padres de Witt se podrá determinar con más precisión las causas de las muertes.

¿Quién es Alicia Witt?

Alicia Witt hizo su debut como actriz y dio su salto a la fama a los 7 años, cuando ocupó un papel en la película Dune, que David Lynch dirigió en 1984.

Alicia Witt debutó con el personaje de Alicia Atreides en Dune (1984).

Entre otras producciones, Witt fue parte de las series Orange is the new black, Twin peaks, The walking dead, Two and a half men, The sopranos, El exorcista y Nashville, entre otras. Asimismo, ha participado en más de 80 ficciones.

Alicia Witt fue parte del elenco de las primeras temporada de TWD.

Witt también se desempeña como pianista y artista de grabación de formación clásica, cuyo último álbum, The conduit, fue lanzado hace unos meses.

Hace poco, Alicia publicó un libro de nombre “Pequeños cambios: una guía sin reglas para agregar más alimentos a base de plantas, paz y poder a su vida”, en el que revela las lecciones que aprendió a lo largo de su vida y su trayectoria profesional.

Apenas unos días antes de la muerte de sus padres, la actriz estaba celebrando el éxito del libro firmando copias en una tienda en Nashville.