El día que el imitador de Ricardo Montaner tuvo ataque de pánico y abandonó el escenario de Yo Soy

Las diversas temporadas de Yo soy han dejado más de un momento que quedará grabado en la memoria de los televidentes, presentaciones que pusieron de pie a los jurados e incluso discusiones en vivo. Sin embargo, uno de los episodios más controversiales fue protagonizado por el imitador de ‘Ricardo Montaner’, quien abandonó el escenario ante la mirada de todo el elenco.

Dicho episodio se llevó a cabo en la temporada 29 del programa, la cual fue denominada Grandes batallas. En dicho episodio, el cantante Hugo Apaza se presentó en el set para enfrentarse con ‘Dyango’ y defender su sitio como consagrado. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada.

¿Qué pasó con ‘Ricardo Montaner’ en Yo soy?

‘Ricardo Montaner’ interpretó el tema “Será”, uno de los más populares del artista del original, y en los primeros segundos de la canción pudo sorprender a Mauri Stern, Tony Succar, Katia Palma y Maricarmen Marín. No obstante, cuando llegó a la segunda estrofa comenzó a tener problemas para recordar la letra, hecho por el cual decidió interrumpir inesperadamente su número.

Cristian Rivero cortó el tenso momento y explicó a la audiencia sobre los problemas de temor escénico que sufría el concursante. “Sabemos el tema de la timidez, es un factor bastante complicado para él. No solamente es un chico tímido, va más allá. Hugo, estamos aquí para contenerte”, dijo.

A pesar del pedido de los jurados de Yo soy, el imitador no volvió a presentarse en dicho concierto en vivo.

Hugo Apaza, ‘Ricardo Montaner’, se pronuncia tras abandonar Yo soy

El imitador de Ricardo Montaner utilizó las redes sociales para hablar sobre su salida de Yo soy luego de olvidarse la letra en vivo. El intérprete no dudó en agradecer el apoyo que ha recibido de los fanáticos del programa y aseguró que ya se encuentra trabajando para superar su fobia.

“Me equivoqué, soy un ser humano. No debí salirme pero fue mucha la presión que sentí y estaba nervioso, pero agradezco a la gente por el apoyo incondicional, por sus palabras. (...) Soy consciente de que necesito ayuda y ahora me está viendo un profesional para que me ayude a superar este problema, que es el pánico escénico. Nunca me había pasado esto, es la primera vez que viví algo así”, dijo Hugo Apaza en su cuenta oficial de Instagram.