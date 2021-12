Yahaira Plasencia tras encuentro entre Pancho Rodríguez y Melissa Paredes: “No veo nada malo”

Yahaira Plasencia estuvo enlazada en vivo para América hoy este miércoles 22 de diciembre y no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle qué opinión tiene de las imágenes del encuentro en la playa entre Pancho Rodríguez y Melissa Paredes. La salsera reveló que su amigo le contó sobre ese momento y comentó que no ve nada malo entre su amigo y la actriz.

“No, no, no. Cuando salió eso me dijo, y yo normal. Yo no veo nada malo allí. Te apuesto que si me ven comiendo con alguien por ahí del medio o un amigo van a decir que es mi novio, porque siempre es así. A mí me han puesto de novios este año un montón”, destacó sobre las diferentes especulaciones de Janet Barboza.

Luego del comentario de la intérprete de “Dime”, le consultaron si el chico reality le contó detalles sobre su encuentro con Melissa Paredes en una playa el pasado fin de semana. “Sí, me comentó algo muy chiquito (…). Yo estaba en el canal”.

Chico reality le contó a la salsera sobre las imágenes con Melissa Paredes

El portal de Instarándula fue el que difundió las imágenes protagonizadas por el chileno y la modelo. Sin embargo, Pancho Rodríguez contó su verdad en En boca de todos y mencionó que la cantante tiene conocimiento de ese encuentro. “No tiene por qué sentirse mal ni bien. Justo conversamos sobre eso porque estuvimos el fin de semana y le dije que nos encontramos, y ella le tiene mucho cariño”.

Yahaira Plasencia evita hablar sobre su relación con Pancho Rodríguez

Durante una entrevista en vivo para Amor y fuego, Rodrigo González le preguntó a la salsera por el chileno y por qué lo tiene en zona de ocultamiento, por lo que Yahaira Plasencia expresó sentir un gran cariño por Pancho Rodríguez. “(A Pancho) lo quiero un montón y él a mí. Hay muchísimo cariño. Si hay o no algo más, es cosa de nosotros. Si nos están viendo mucho tiempo es porque lo pasamos chévere y no es de ahora, es de mucho tiempo”.