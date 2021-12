Las 10 canciones de Navidad más famosas y vendidas de todos los tiempos

Estamos a pocos días de recibir Nochebuena y con ello surgen nuevos temas musicales alusivos a las fiestas de fin de año. Hay quienes utilizan las canciones para decorar la casa por Navidad o simplemente para pasarla en compañía de la familia mientras comparten la cena.

Sin embargo, cada año se producen nuevas melodías, pero están las que se han vuelto un clásico para estas fechas, pues no hay Navidad en la que no suene “Blue Christmas” de Elvis Presley o “White Christmas” de Bing Crosby. Por esta razón, te compartimos en esta nota las canciones de Navidad más famosas y vendidas de todos los tiempos.

“White Christmas” de Bing Crosby

El Libro de los récords guinness nombró a este tema musical no solo como la canción navideña más vendida, sino también como el sencillo de más grandes ventas en general, con aproximadamente 50 millones de copias vendidas.

“Silent Night” de Bing Crosby

En ese entonces, Bing Crosby se consagraba como el rey de la Navidad con sus dos grandes éxitos navideños, ya que ambos fueron muy bien aceptados por el público. En 1978, un escrito anunciaba que esta versión de “Noche de paz” había vendido más de 30 millones de copias.

“All I want for Christmas is you” de Mariah Carey

La estadounidense ha sido seis veces ganadora del Multiplatino, ya que la canción navideña más famosa de Carey ha vendido por lo menos 6 millones de copias, con un total mundial de 16 millones. Con ello, el tema musical fue el decimosegundo más vendido de los últimos años.

“Rudolph the red-nosed reindeer” de Gene Autry

De acuerdo a la Enciclopedia scribner de vidas estadounidenses, en su artículo sobre Autry, en 1998 la canción más conocida como “Era Rodolfo un reno”, vendió 12,5 millones de copias de este sencillo. Con esta cifra se volvió en una de las melodías más vendidas de todos los tiempos.

“Do they know it’s Christmas” de Band Aid

La banda de músicos británico-irlandesa reunió en la década de 1980 a varios artistas: Boy George, George Michael y Duran Duran. Esto inspiró “We are the world” de U.S.A for Africa. El grupo logró vender 2,5 millones de ejemplares en el país norteamericano, según The New York Times.

“Do you want to build a snowman?” de Kristen Bell

Tal vez no se te haga muy conocida, pero se trata de una de las canciones de Frozen: una aventura congelada, la cual llegó a conseguir el Platino. Según el artículo publicado por Billboard en 2016, la canción había acumulado 1,6 millones de descargas, una cantidad que —estimaron— podría aumentar desde el estreno de la famosa película.

“Christmas Eve (Sarajevo 12/24)”, Trans-Siberian Orchestra

Según Billboard en su artículo del 2016, la canción había sido descargada 1,3 millones de veces. La interpretación realizada por Trans-Siberian Orchestra de “God rest ye Merry, Gentlemen” y “Shchedryk” también fue muy conocida como “El villancico de las campanas”.

“Rockin’ around the Christmas tree” de Brenda Lee

Muchos medios reportaron que el clásico de Brenda Lee había superado los 25 millones de copias. Sin embargo, Billboard, con su artículo del 2016, aseguró que la canción de 1958 fue descargada por lo menos un millón de veces.

“Blue Christmas/Santa Claus is back town” de Elvis Presley

En 1999, la canción interpretada por Elvis Presley, o simplemente el ‘Rey del Rock’, se convirtió en el primer tema musical navideño en alcanzar el estado de Platino con solo ventas físicas. Se dice que vendió más de un millón de discos.

“Christmas time is here” de Vince Guaraldi Trio

Es la misma canción utilizada para el especial de La Navidad de Charlie Brown, la cual ha sido certificada como Platino por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), lo que significa haber vendido menos de un millón de unidades hasta enero de 2019.