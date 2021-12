Miluska Eskenazi tras hacerse la manga gástrica: “Fue la mejor decisión que tomé en mi vida”

¡Renovada! Miluska Eskenazi contó detalles sobre la operación bariátrica a la que se sometió, gracias a la cual logró bajar 18 kilos. Asimismo, la cantante, que participará en el show navideño de Gisela Valcárcel, mencionó que, con el cambio físico que ha experimentado, ha podido mejorar su ritmo de vida.

“Me hice la manga gástrica por salud, ya estaba pesando demasiado, y he bajado 18 kilos. Ahora estoy tratando de comer bien, estoy con un nutricionista, y me siento renovada, me siento feliz, puedo hacer muchas más cosas”, sostuvo en una entrevista de GV Producciones.

“ Estoy segura de que con el peso que tenía antes no hubiese podido hacer todo lo que he hecho últimamente , he lanzado mi show, he sacado mi canción, puedo bailar y cantar mejor porque tengo más físico, ¡ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida!”, agregó.

Miluska Eskenazi Foto: Instagram

Miluska Eskenazi cantará con Yahaira Plasencia en show navideño de Gisela Valcárcel

Este sábado 25 de diciembre Gisela Valcárcel presentará un programa especial por navidad en el que se reunirán muchas figuras de la televisión, entre ellas, Miluska Eskenazi, quien compartirá escenario con Yahaira Plasencia.

“Ya la conocía antes, pero no había tenido la oportunidad de hablar mucho con ella. Ahora sí lo hicimos y me di cuenta de que es muy divertida y talentosa. Yahaira es muy punche, muy profesional”, comentó sobre la salsera.

Asimismo, se mostró muy emocionada al ser considerada en este show navideño: “Fue muy emotivo regresar a esa pista después de tanto tiempo. Siento que Gisela Valcárcel me está considerando y agradezco esta oportunidad porque así la gente me sigue conociendo por mi talento. Estoy muy contenta y agradecida”, agregó.

Miluska Eskenazi habla sobre sus próximos proyectos

“Estoy super enfocada en mi escuela de teatro musical, “Brilla ahora”. Hay una posible obra musical en octubre y, también, espero ser parte de El artista del año en el 2022 porque me quedé con muchas ganas de ganar, siento que esta vez puedo llevarme la copa”, detalló.