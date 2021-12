Melissa Paredes tras ser captada con Pancho Rodríguez: “Me lo encontré en la playa”

Melissa Paredes se pronunció luego de ser captada junto a Pancho Rodríguez en una playa de Punta Hermosa. En un enlace con Mujeres al mando, la exreina de belleza explicó que se encontró de casualidad con el chileno.

“Todo bien, lindo, me lo encontré en la playa, me lo encontré en el mar, ni siquiera en la playa, en la arena, no, me lo encontré en el mar. Yo estaba en el mar con mi hijita de la mano, bañándonos, y sale y era Pancho”, detalló.

Asimismo, la exconductora de América hoy reveló que se asustó cuando se expusieron las imágenes porque parecía que estaban agarrados de la mano, cuando no fue así.

“Yo me asusté porque yo cuando vi la foto dije en qué momento yo le agarré la mano, qué cosa, hasta yo me asusté porque dije qué es esto, no te pases” , mencionó la también actriz.

Además, contó que hablaron sobre la tenencia de los hijos, porque él también es padre.

“También comparte una tenencia compartida, entonces estábamos hablando de esos temas que también son bonitos como papás que somos, aparte él también anda saliendo con alguien, anda feliz por la vida, claro”, precisó.

Al ser consultada sobre si Yahaira Plasencia sería la persona con la que está saliendo el modelo, respondió: “Creo que ya saben, ¿no?”.

Tras ser visto en la playa junto a Melissa Paredes, Pancho Rodríguez explicó cómo fueron las cosas para evitar especulaciones.

“Ayer (domingo 19 de diciembre) fui a subir un cerro en Pachacamac. Después de eso, como estaba riquísimo el día, aproveché para ir un toque a la playa y ahí por casualidad me encontré con Melissa y su hijita. Conversamos un ratito y ya. No hay nada que especular, hermano. La mejor de las vibras con ella y contigo. Abrazo”.

Pancho Rodríguez aclara imágenes con Melissa Paredes. Foto: Instarándula

Pancho Rodríguez le explicó a Yahaira Plasencia sobre las fotos con Melissa Paredes

El guerrero Pancho Rodríguez estuvo presente en el programa En boca de todos, donde respondió a las interrogantes sobre cómo la cantante Yahaira Plasencia, de quien se dice es algo más que un amigo, reaccionó a sus fotografías con Melissa Paredes.

“No tiene por qué sentirse mal ni bien. Justo conversamos sobre eso porque estuvimos juntos el fin de semana y le dije que nos encontramos y ella le tiene mucho cariño a Melissa”, afirmó.