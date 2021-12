Mario Hart tras disculparse con Elías Montalvo por cachetada: “Te invito a comer a mi casa”

Se arrepintió. El chico reality Mario Hart aprovechó el fin de la temporada de Esto es guerra y se disculpó con el cantante Elías Montalvo, a quien le tiró una cachetada en represalia por un ‘tortazo’ que le atinó en la cara mientras jugaban un reto del programa.

Las disculpas se dieron porque el 21 de diciembre se realizó el segundo día de la final de EEG 2021 y el programa de este último 22 de diciembre estuvo destinado a las premiaciones de diversas categorías. Los jóvenes se llevaron el galardón a Mejor tortazo de todo el año por el incidente ocurrido.

Es por ello que Mario Hart buscó enmendar su error. Este afirmó: “Quiero aprovechar para pedir disculpas, ahora que acabo de ver, creo que me excedí un poquito, un poquito nada más. No, sí me excedí... Te invito a comer a mi casa”.

Luciana Fuster y Patricio Parodi llegaron de la mano a EEG 2021

¿Real o continúa la actuación? Al parecer, las especulaciones del romance entre la locutora de radio Luciana Fuster y el chico reality Patricio Parodi llegaron a su fin tras aparecer en las premiaciones de EEG 2021 agarrado de la mano.

La escena fue tan sorpresiva que Johanna San Miguel atinó a decir: “Nunca los había visto así... De ahí me tienen que contestar todo”, mientras los halagaban por ganar el galardón el Mejor beso del año.

Gian Piero Díaz se despidió de EEG entre lágrimas

Por tercer día consecutivo, el conductor Gian Piero Díaz se despidió de los combatientes y sus seguidores en el programa Esto es guerra que, por este año, ha llegado a su fin.

A través de su cuenta de Instagram subió una fotografía y escribió: “¡Me voy como llegué, feliz! La vida me dio la oportunidad de formar parte de los dos fenómenos más grandes de la TV peruana: Combate y EEG; me dio la oportunidad de tener su cariño y que me conozcan tal cual soy, sin caretas, sin poses, sin actuaciones. Gracias por su enorme cariño sincero, el mío también lo es. Nos vemos pronto, porque todos ustedes son bacán”.