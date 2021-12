Juliana Oxenford censuró a Pedro Castillo por reunión con periodistas: “Hágalo frente a cámaras”

Respondió claro y directo tras conocerse que el presidente Pedro Castillo se reunió con varios periodistas en Palacio de Gobierno de manera privada y sin que se exponga dicha información. Así, la presentadora Juliana Oxenford reveló que ella también fue invitada a dicha concentración, pero prefirió no asistir porque le parece incómodo; sin embargo, no fue lo único que contó y brindó más detalles.

Para la comunicadora, el encuentro fue poco transparente y, por ende, no estuvo de acuerdo con que se dé. En ese sentido, aseveró: “No tiene una gestión transparente y vive en una especie de silencio sepulcral del cual no quiere salir. La próxima le dije ‘convóqueme’. Después me entero que es una reunión a puerta cerrada. Si es a puerta cerrada no me interesa, pero sí le pido transparencia. ¿Cómo me voy a ir a reunirme sin que nadie pueda saber lo que sucedió en ese encuentro? No he ido nunca a tomar café a Palacio con otros presidentes”.

Para la periodista Juliana Oxenford, la reunión del primer mandatario peruano fue una excusa para bajarle los ánimos a la investigación que se le está haciendo a Petroperú y el problema que representó para la Fiscalía, el pasado lunes 20 de diciembre.

En ese sentido, Juliana Oxenford afirmó: “No es mi manera de trabajar, no me gusta. Respeto mucho a quienes lo hacen, respeto a tres o cuatro de quienes han estado allí. Entiendo que hay personas a las que no les molesta. A mí sí me incomoda. Si usted quiere hablar algo, hable y hágalo frente a cámaras. El que no la debe no la teme (...) Creo que lo que busca es poner paños fríos cuando la cosa está caliente”.

Juliana Oxenford critica a congresistas que no se han vacunado

Tras saberse que congresistas como Elizabeth Medina y Luis Alegría no están vacunadas, la periodista Juliana Oxenford se mostró muy tajante y criticó dicho accionar.

Asimismo, también felicitó a los mandatarios por solo dejar que ingresen al parlamento a los políticos que cumplan con lo que exige el Ministerio de Salud. Por ello, señaló: “No entiendo bajo qué lógica concluyen en las locuras que vociferan. No se trata de ‘tú decisión’, como dice la congresista Medina. Esto uno lo hace pensando en la comunidad, pensando en la sociedad y en los grupos a los que perteneces. Si no te vacunas, pones el riesgo al otro”.

Juliana Oxenford explotó contra reportera de Cuarto poder

Después de que el programa Cuarto poder no presentara el supuesto ‘audio bomba’ y se le haya ido encima una ola de críticas por vender humo innecesario, los personajes públicos no se hicieron esperar y Juliana Oxenford no resistió las defensas a sus haters.

Stefanie Medina, reportera del dominical sacó cara por su trabajo y le respondió a su colega; no obstante, la presentadora de Al estilo Juliana señaló: “Tú eres la reportera de Cuarto Poder, ¿no? ¡Sigue, por favor! Te faltó decir que no es un funcionario del Estado, que hicieron bien en grabar la llamada y que no hubo audio bomba. Saludos”.