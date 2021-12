Jota Benz bromea con Angie Arizaga sobre posible tatuaje del rostro de ella: “Está donde no se ve”

Jota Benz y Angie Arizaga participaron en la secuencia La boca que provoca del programa En boca de todos, el último martes 21 de diciembre, y respondieron preguntas relacionadas con su vínculo sentimental. El chico reality sorprendió a los conductores de televisión e incluso a su pareja cuando reveló tener tatuada a la empresaria en una zona que nadie ve.

La encargada del cuestionario consultó por qué hasta ahora no aparece la cara de su novia entre los tatuajes que tiene en su cuerpo, a lo que el cantante respondió: “Mira, la respuesta es muy fácil. No lo ves porque ella está tatuada en un lugar donde no se ve; ella tampoco sabe que está tatuada en mí”.

De inmediato, la modelo exclamó “se refiere a su corazón”, ante la mirada de los presentadores de televisión. “Queremos hacerlo. Lo que pasa es que hemos escuchado tantas cosas sobre esto. A veces dicen que sala (la relación). Lo hemos pensado, pero todavía no llega”, agregó el integrante de Esto es guerra.

PUEDES VER: Jota Benz revela que vivió tenso momento con el papá de Angie Arizaga

Chico reality piensa tatuarse a su familia

Luego de explicar las razones por las cuales no tiene tatuada la cara de Angie Arizaga en su cuerpo, el influencer destacó tener una zona en específico para su descendencia. “Yo estoy guardando toda mi pierna para mi descendencia, para mis hijos, entonces por ahí podría ir el rostro de Angie agarrando a nuestro bebito”.

¿Qué cosa no le perdonaría Jota Benz a Angie Arizaga?

Los chicos reality contaron que ya conviven juntos en un departamento; sin embargo, no quisieron dar más detalles sobre cómo celebrarán su primer año juntos. No obstante, Jota Benz fue muy enfático con lo único que no le perdonaría Angie Arizaga. “No tiene que ver tanto con Lucero, tiene que ver con todo. En una relación, una infidelidad o una mentira, debe cortarse de raíz. Nadie debería perdonar eso”, sentenció.